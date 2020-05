Surgen inconformidades de la base trabajadora de Tamsa contra actual líder; se manifiestan

Veracruz, Ver.- Trabajadores Tenaris-Tamsa acusaron a su líder sindical, Cándido Canseco de ser “un mandadero de la empresa” que no lucha por los derechos laborales de los más de 3 mil 400 obreros.

Mediante una protesta pacífica, un pequeño grupo de tamseros exigió el pago del 100 por ciento de su salario por contingencia, debido a que alrededor de 600 trabajadores que presentan enfermedades consideradas como de riesgo en la actual pandemia fueron mandados a descansar a sus casas con el 50 por ciento de su pago, lo que aseguran no les alcanza para vivir.

Local Ni cierra Tamsa ni hay despido de personal por contingencia del Covid-19

Con pancartas en mano también solicitaron el 100 por ciento del pago para que los que están trabajando porque la empresa solo les otorgó el 75 por ciento.

De acuerdo con Alfredo Morales Cobos, secretario del Trabajo y Conflictos y Oficial Mayor del “Sindicato Nacional Unidad y Progreso”, el actual dirigente decepcionó a la base trabajadora en los tres meses que lleva en el cargo pues no se ha percibido ningún tipo de mejora para la clase obrera.

“Que me disculpe, pero el secretario general no sabe ni donde está sentado, no sabe el poder que tiene para defender a los compañeros, es un mandadero de la empresa, la empresa le da órdenes, él no quiere ayudarnos, lo más importante son los trabajadores y debe revisar las violaciones que hay en el contrato colectivo”, acusó.

Afirmó que hay inconformidades de la mayoría de la base trabajadora y aunque varios respaldaron el movimiento convocado para este jueves al final algunos fueron amenazados por el sindicato y no asistieron.

No descartó que pudieran convocarse a nuevas elecciones antes de que concluya el periodo de Canseco Castro ante el descontento que hay por parte de los trabajadores quienes creyeron en el proyecto, pero ahora están inconformes.

“Duro poco el gusto, la gran mayoría me ha manifestado que no están de acuerdo con el actual secretario general, no sabe nada y no se deja ayudar y aquí la que manda es la base”, insistió.

Agregó que hace unos días fue dado de baja por la empresa como trabajador, sin embargo, continua como secretario del Trabajo y Conflictos y Oficial Mayor del “Sindicato Nacional Unidad y Progreso” porque cuenta con su toma de nota y está a disposición de los trabajadores.