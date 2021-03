Sus artesanías son buenas... y no logran exponerlas

Córdoba,Ver.- Mujeres artesanas que trabajan de la mano del Instituto de la Mujer de Córdoba se sienten olvidadas, pues dicen que desde hace un año han buscado el apoyo para colocarse en un espacio amplio y techado, infortunadamente no se les ha dado la oportunidad, expresó la señora Alejandra Aguilar.

Ocupando botellas, piedras, pinturas blanca, negra, roja, rosa, verde y morado,la señora Alejandra desde hace 20 años se dedica a realizar artesanías y manualidades y no había visto una tragedia económica como esta. Ella estudió a través del correo en una escuela de la CdMx y a sus 67 años sigue luchando día a día para dar a conocer sus creaciones.

Dijo estar inscrita al Instituto de la mujer de Córdoba, pues ella es originaria de la ciudad, anteriormente era invitada a las exposiciones en el Callejón del Arte, sin embargo, al caer la pandemia este espacio se quitó pero cuando se colocaban no contaban con las medidas necesarias como una carpa o lona por si llovía o hacía mucho sol.

Alejandra Aguilar mencionó que en mayo del año pasado iban a exponer en la Casa Baltazar, una cafetería que permite tener este tipo de eventos culturales. pero fue cancelado por la pandemia de Covid-19.

Luego de un año sin vender una pieza, ha optado por el uso de las redes sociales al igual que sus compañeras, pues no cuentan con el espacio y apoyo que el Instituto o el ayuntamiento les puede brindar, incluso han tenido la intención de buscar a la alcaldesa Leticia López Landero pero no lo hacen, pues "no dan respuestas".

Expresó que dese hace un año no han visto apoyos y al ser ella una mujer de la tercera edad no ha recibido ayuda en ningún sentido. Recordó que poner una exposición sería peligroso, pues las personas suelen tocar las cosas que exhiben, pero a decir de la señora Ale

Pueden darse medidas sanitarias y espacios, así como turnos para que cada artesano tenga su momento de ventas

