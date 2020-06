Sus casas están por derrumbarse, pero rechazan reubicación

Coatepec, Ver.- Personal que labora en Protección Civil de Coatepec dio a conocer que a las personas que manifestaron su inconformidad por la situación que viven desde septiembre del año pasado por el deslave de una barranca en la colonia Los Lirios de Coatepec, se les ofreció ser reubicadas, pero obtuvieron una respuesta negativa.

El trabajador de Protección Civil Municipal de Coatepec, Luis Trujillo, precisó que tras el socavón que hubo en la calle Retorno 1 de la colonia en mención, los afectados se negaron a dejar sus casas.

No quisieron ser reubicadas, querían recuperar sus viviendas, lo considero justo con toda franqueza, pero para situaciones de riesgo es imposible

Trujillo señaló que la única persona que aceptó ser reubicada fue la señora Rosario Rodríguez, quien fue la más afectada tras derrumbarse un sector de la barranca del lugar conocido como El Hoyo, de hecho su casa marcada con el número 8 está a punto de derrumbarse.

Otro trabajador municipal precisó que luego del derrumbe que se dio la madrugada del lunes 16 de septiembre del año pasado en la calle Retorno I, pero que afecta también a las calles Retorno 2 y Retorno 3, el alcalde Luis Enrique Fernández Peredo se presentó al lugar para hablar con los vecinos afectados, incluso algunos pedían indemnizaciones. “Nos decían ´sí me salgo, pero cuánto me puedes dar´ y nosotros como gobierno no podemos hacer eso”, indicó.

Tras constatar los daños al lugar, personal de Protección Civil realizó el dictamen y lo entregó al departamento de Obras Públicas, cuya titular Aholibama Hernández Díaz lo canalizó a otras instituciones, tales como Invivienda. “El seguimiento ya no está en nosotros, se hicieron unas observaciones y se emitió un dictamen, el caso está con Obras Públicas que es el enlace con Invivienda”, agregó, al tiempo de reconocer que esta situación deberá ser resuelta ahora por los tres niveles de gobierno que es el federal, el estatal y el municipal.