Calle Abedul es intransitable: autoridad se niega a pavimentar por invasión en banquetas

Intransitable y en malas condiciones para transitar se encuentra la calle Abedul, en la colonia Une-Pri, por lo que vecinos demandan que sea pavimentada. Sin embargo, comentan que los trabajos no se han podido realizar porque varias personas no respetaron la alineación de la calle, por lo que las autoridades municipales no quieren atender el problema.

El problema es el caso del terreno ubicado en la esquina de las calles Abedul y Ceiba que tomó un pedazo de la calle y no ha querido alinearse ni por requerimiento del municipio, explican.

Exponen que llevan varios años pidiendo la pavimentación porque de hecho, las calles aledañas ya han sido reparadas y las han puesto drenaje, pero debido a varios vecinos tomaron como parte de su propiedad un tramo de la calle se ha detenido el plan de mejoramiento de la vía.

Explican que son varios los vecinos que construyeron sin respetar la alineación de la calle y por eso la autoridad municipal no quiere pavimentar, eso sin importar que afecta a los vecinos que sí respetaron los trazos legales.

Pedro Peredo López, vecino de la calle asegura que tiene muchos años solicitando la pavimentación de esta vía, pero siguen a la espera “y no es justo que porque otros se apropiaron de una parte de la calle se detenga este asunto”.

“Creemos que el Ayuntamiento de Xalapa debe obligar a quienes cometen este tipo de irregularidades a alinearse, pero en este caso no hacen nada y los afectados son los que sí respetan a no poder tener una calle digna con drenaje y pavimentación”, lamenta.

Indica que han metido varios oficios ante varias dependencias municipales para pedir que avance su gestión de contar con drenaje y pavimento, pero actualmente tienen la problemática de que en la calle se derrumbó parte de un terreno y tapa la única banqueta que tienen para transitar.

Apunta que la que está en muy mal estado, casi no pueden transitar autos, porque es una empinada y se resbalan, igual sucede con los vecinos cuando se moja por el lodo no pueden caminar por ese lugar, por lo que exigen que se les apoye.

Expone que el tramo de esta calle Abedul entre las de Tabachín y Pino ya se hicieron los trabajos para conectarlos a la red de drenaje y les hicieron una rodada, pero en el de su tramo no se contempló por el asunto antes explicado.

Varios los vecinos que construyeron sin respetar la alineación de la calle y por eso la autoridad municipal no quiere pavimentar | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

En el caso de las vías paralelas, como es Abeto ya fue pavimentada en el 2020 “pero a nosotros no nos han metido a ningún programa debido al problema de la invasión de las banquetas por lo que todo quedó inconcluso. Eso no es lo justo, deben obligar a quien incumple los alineamientos de las calles a respetarlo, no dejar calles sin pavimentar para beneficiarlos”, concluyó.





