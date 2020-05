Tacos, tortas, pizzas y pasteles, lo que más se consume en el encierro

Tacos, pizzas, tortas y hasta pasteles, son los alimentos normalmente mayor solicitados por la población xalapeña, incluso en esta pandemia, aunque según los comerciantes las ventas y pedidos a domicilio no repuntan y por el contrario ante su situación económica, apenas están logrando sobrevivir.

Tomás Sánchez de la taquería “TOM” ubicada en la avenida Rébsamen dijo que, aunque por la contingencia han reforzado el servicio a domicilio las ventas van a la baja.

“Tengo servicios a domicilio, pero no es suficiente porque realmente las ventas ni aumentan, he tenido días que tengo dos servicios a domicilio y eso no es suficiente para poder subsistir y poder invertir”, dijo.

Aunque su establecimiento sigue abierto, con las medidas de seguridad sanitaria recomendadas, asegura que está en riesgo de cerrar definitivamente pues a esta fecha no ha logrado juntar ni el pago de la renta.

“Yo ya hablé con la dueña del local y lamentablemente no me va a bajar la renta”, lamentó. El número de ese establecimiento para los pedidos a domicilio es el 2281033607.

En esa misma situación se encuentra Itzel García, de “Garlo Eventos”, quien aunque normalmente ofrece servicio de banquetes, por la contingencia decidió vender comida a domicilio y todos los días tienen menús diferentes. Los menús se pueden pedir a través de su página de redes sociales o el número 2281122521.

MEJOR CERRAR PARA NO PERDER

Las pizzas son uno de los alimentos preferidos de los xalapeños y aunque la variedad es amplia, cada lugar ha logrado tener a sus propios clientes. En el caso de “Pizzas Oliver” ubicado en el camino antiguo a El Sumidero, el servicio a domicilio no ha aumentado por la pandemia; ese lugar cerró a los clientes y únicamente está haciendo los envíos que no han logrado repuntar.

“El servicio a domicilio no ha incrementado, estamos hablando que de lunes a jueves estamos brindando de 17 a 21 servicios diarios y la pizza más demandada es el peperoni y hawaiana”, dijo Oliver al precisar que la grande tiene un costo de 160 pesos misma que incluye un refresco.

Los pedidos se pueden hacer a los números 8344601 u 8100338 y el 2281850938 así como a través de su página de en redes sociales.

En Pizzas Torres, ubicado en centro de la ciudad, sí es más común que las personas hagan sus pedidos vía telefónica y opten por pasar a recogerlos. “Lo que más vendemos es la pizza que cuesta 95 pesos y es de peperoni”, refirió Víctor Hugo Torres.

Agregó que, con la entrada de la pandemia y las restricciones de la autoridad, sus ventas se han visto disminuidas en gran medida pero que están haciendo un gran esfuerzo por continuar trabajando para no dejar a nadie sin empleo.

“Somos varias familias las que dependemos de esto que, aunque sea un pequeño ingreso, (buscamos) que haya”, añadió.

A decir del dueño de “Taco Riendo” aunque su taquería estaba en Jilotepec, ante la contingencia empezó a trabajar desde su casa y activar el servicio a domicilio. “Tuve que cerrar el negocio, se elabora puro servicio a domicilio por lo mismo, se elabora en casa y de ahí enviamos en los servicios de envío. Los servicios que tengo son muy pocos porque la cosa está complicada en general porque creo que no hay dinero”, dijo Sergio Cisneros.

Los tacos se venden de viernes a domingo a partir de las 3 de la tarde, a través de sus redes sociales o al número 2281636359.

En “Tortas el Gallo de Oro” ubicada en la avenida 20 de Noviembre, la especialidad son las tortas cubanas, si bien el negocio está cerrado, la gente sigue pidiendo el servicio a domicilio, aunque ha sido mínimo por la contingencia.

“La verdad todos nuestros servicios son a domicilio, pero las ventas están muy bajas. Nosotros teníamos abierto el local, pero por la contingencia decidimos cerrarlo y solamente vendemos para llevar, pero la mayoría de las personas lo piden a domicilio, no van a comprar ahí, será una persona la que va, las demás lo piden por teléfono”, dijo Nayeli García.