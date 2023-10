Talan más los aserraderos que habitantes de Perote, denuncia ambientalista

Talan más quienes otorgan permisos a los aserraderos en la zona del Cofre de Perote que los pobladores que cortan un árbol para satisfacer sus necesidades básicas, expone el ambientalista Hipólito Pérez Huerta, presidente del ejido Agua de Los pescados, en el municipio de Perote.

Explica que su comunidad conserva y protege 622 hectáreas de bosque del Cofre de Perote y no son recompensados adecuadamente por el servicio ambiental que realizan. "En la ciudad no aprecian el trabajo que se realiza por mantener los sitios que son las fábricas de agua".

Lamenta que la tala en la zona del bosque del Cofre de Perote no se detenga. "Y no es la gente de acá, se trata de quienes lucran gracias a la corrupción que impera y que no permite acabar con este problema".

La única forma de impedir que se siga talando, asegura, es que se cierren las empresas y aserraderos, aunque reconoce que esto implicaría luchar contra una corrupción fuerte “que viene desde arriba y mientras haya quien compre la madera esto jamás acabará".

El ambientalista expone que siempre ha sido así y aunque ahora existe una mayor concientización sobre los daños ambientales que causa la tala del bosque, “desafortunadamente no todos lo entienden y asumen su responsabilidad".

Agrega que los pobladores de la zona de las zonas bajas del Cofre de Perote siempre han solicitado vigilancia para evitar la tala, pero desgraciadamente si vienen a vigilar se van contra los pobladores que cortan un árbol para su subsistencia y no detienen a los grandes taladores.

"Que haya vigilancia policial no cambia nada, al contrario empeora la situación, porque los que tenemos necesidad de traer leña o tablones para reconstruir nuestra casa somos los primeros que atacan. Si traemos varas para la leña nos extorsionan, pero a los taladores de verdad, los dejan bajan sus camiones repletos de árboles, a esos los dejan pasar".

Resalta que en su ejido Agua de Los Pescados tienen en conservación 622 hectáreas del bosque, "las cuidamos de día y noche, porque es nuestro sustento y aún así nos roban".

Cómo ejidatarios, señala, hacen rondas para que no entren a robar y sucede.

Explica que esa zona es una fábrica de agua que dota de agua a Xalapa sin embargo, muchas veces no se entiende la importancia del trabajo de conservación del bosque. "No hacen nada las autoridades para proteger estás zonas boscosas que son prioritarias".