Adultos mayores no están en guerra con la tecnología; Martha explica cómo aprendió a usarla

Martha Andrea García Hernández tiene 64 años y desde las aplicaciones de su celular ha aprendido recetas de cocina, estar en el Facebook y hasta ver cuentos y novelas, pero está ávida de aprender a manejar la tecnología sin miedo.

Ella fue una de las asistentes al taller sobre habilidades digitales para adultos mayores para adentrarse a este nuevo mundo tecnológico que, cuenta, no imaginó conocer.

Su nieto Rodrigo de 17 años y su hija Angélica de 32, se han convertido en sus maestros para sacarle provecho a su teléfono celular, aunque el temor no se va del todo y por lo que está dispuesta a aprender.

“Lo más complicado es cuando me aparece algo que no sé si darle sí o no, ahí es cuando le pregunto a mi nieto o mis hijas. Luego le escribo a mi hija y le digo ‘oye me apareció esto’ y me dice ‘no mejor espérate que llegue yo, no le vayas a mover’ porque a veces nada más con el rozón aparecen cosas y el otro día así borré unas cosas y digo mejor me espero”.

Confiesa que el celular lo usa no solo para comunicarse con sus seres queridos sino para buscar algunas cosas que le interesen como ver recetas de cocina o novelas.

Martha Andrea García Hernández tiene 64 años y desde las aplicaciones de su celular ha aprendido recetas de cocina y más | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Me gusta mucho leer, pero en el celular no me gusta mucho leer, a veces lo hago porque ahí aparece y está interesante, aunque me gustan más los libros. El Facebook lo uso, pero no mucho, también el whatsapp. Las novelas luego ahí aparecen y se ve interesante, luego el título no es de lo que dicen, pero se ve interesante y te atraen, te engañan con el título”.

Dice que su mayor miedo es moverle al celular y que salgan cosas que desconoce; sin embargo, se dice dispuesta a aprender hasta dominarlo.

Entre todo, señala que es precavida y en las redes sociales no acepta a cualquier persona, “luego ponen las solicitudes de amistad y las rechazo, no me gusta, nada más con mis hijos”.

¿Qué ha aprendido en el taller de Casa de Día?

Martha asegura que en su juventud no pensó encontrarse con tanto avance tecnológico, pero tampoco con las amistades que ha formado en la Casa de Día, a la que asiste ahora, donde ha podido aprender también sobre diferentes temas como las herramientas tecnológicas.

En la Casa de Día ha podido aprender también sobre diferentes temas como las herramientas tecnológicas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Es importante no quedarse rezagado, y no estar esperando a que llegue alguien para ayudarme. Yo sí le ando buscando y me salgo, eso me dice mi nieto y ya así le hago, le busco y me salgo, para no estar dependiendo”, agregó.