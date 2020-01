Tarde que temprano, el presidente nos tiene que escuchar: Central Campesina Cardenista

Veracruz, Ver.- Pese al desinterés de la actual administración federal por atender al sector agrario, líderes campesinos seguirán en la lucha para lograr presupuestos justos y resolver los conflictos agrarios de 250 mil hectáreas que persisten a nivel nacional.

De acuerdo con Moisés Reyes Fausto dirigente de la central campesina cardenista, la reducción al presupuesto para el campo y la negativa del presidente por atender al sector campesino demuestran que no tiene voluntad para apoyar al agro mexicano.

Incluso comentó que para el evento que habrá de realizarse este lunes en la ciudad para conmemorar la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 está invitado, pero al parecer no vendrá.

El presidente está invitado, es un deber que tiene porque es un acto oficial pero no lo vamos a obligar, no tiene voluntad política de dialogar con los actores agrarios, eso lo ha dejado muy firme en este año de su gobierno, pero nosotros vamos a seguir en la lucha y tarde que temprano tiene que escuchar para saber que va a pasar con todo el rezago que tenemos en el campo

Comentó que en el senado se están planteando dos iniciativas de reforma al artículo 27 constitucional, sin embargo, consideró que no puede haber reforma sin antes atender el rezago que se tiene en materia de conflictos agrarios.

Hizo referencia que son alrededor de 250 mil hectáreas que se encuentran en conflicto y que afectan a más de 105 mil familias.

Alertó que el campo se encuentra en crisis y una de las opciones es el “rentismo” de la tierra ya que no habrá suficientes apoyos de parte del gobierno federal.

Asimismo el entrevistado mencionó que aunque el ejecutivo federal ha dicho que hay líderes campesinos que se quedaban con el dinero y no lo entregaban a las organizaciones, hasta ahora no hay ninguno bajo investigación.

“No hay ninguna investigación, es el dicho del presidente pero si tiene pruebas que denuncie, ahí está la fiscalía pero nadamás decir y no actuar, no hay certeza, no hay líderes investigados”, añadió.