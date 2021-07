Tatuarse ya no es mal visto: Alexandra Salander

Boca del Río, Ver.- Anteriormente la tinta en la piel se asociaba a maldad y rebeldía y la gente era discriminada y estigmatizada como delincuente, sin embargo, en la actualidad portar un tatuaje se ha convertido en una moda entre la juventud y la población adulta de todas las clases sociales.

Raquel Pérez, mejor conocida como Alexandra Salander, tatuadora profesional comentó que años atrás la gente buscaba inmortalizar personas y recuerdos haciéndose un tatuaje en partes del cuerpo, pero como no era bien visto en la sociedad buscaban una zona donde la ropa ocultara la tinta.

Incluso algunos eran fuertemente criticados por los tatuajes en su cuerpo y hasta perdían oportunidades de trabajo.

“Yo me empecé a tatuar muy chica como a los 16 años y algunas señoras si llegaron a criticarme decían que me había desgraciado la vida, había muchos señalamientos asociaban los tatuajes con personas malas, viciosas, pero actualmente ya es una moda y los tatuajes son como muy repetitivos, antes era algo más especial y ahora hay lugares de trabajo en donde te piden tatuajes porque así es el concepto”, dijo.

Comentó que dentro de su trayectoria se ha encontrado con gente de todas las edades que busca hacerse un tatuaje, desde jóvenes menores de edad hasta personas mayores que lamentan no haberse tatuado antes por miedo y todos vienen de distintas clases sociales.

Generalmente la gente busca tatuarse rostros de personas importantes en sus vidas como madres esposas, hijos, así como recuerdos, letras y algunos hacen sus propios diseños.

Alexandra Salander / Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

La media de edad es de los 20 a 35 que se ponen tatuajes, aunque he llegado a atender chicos de 16 años que vienen acompañados de sus padres y gente ya mayor de 70 a 80 años queriéndose hacer algo que no se atrevieron porque era mal visto

Explicó que aunque la aplicación de un tatuaje es una práctica sencilla en algunos casos ha causado alergia pero depende del organismo de cada persona y deben evitar la exposición al sol por unas dos semanas además que plasmar el arte lleva de unos minutos hasta horas depende del tamaño y el diseño.

Jorge Acosta Jácome quien hace cinco años empezó a incursionar en el mundo del tattoo comentó que sus inicios fueron para inmortalizar a su pequeño hijo colocándose unas alas de ángel en el pecho con el nombre de su pequeño.

Actualmente ya tiene siete tatuajes y comentó que todavía no es ni la mitad de lo que desea hacerse en toda la piel pues aún falta más.

Jorge Acosta / Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Me llamaban la atención desde antes y me puse el primero por mi hijo en el pecho y ya después me fui llenando, ya tengo siete que significan distintas cosas, mi familia, algunos otros por gusto, la mayoría los tengo en el brazo izquierdo

Afirmó que aunque anteriormente los trabajos discriminaban a las personas tatuadas la mentalidad de las personas ha ido evolucionando y tanto compañeros como algunos jefes también tienen tatuajes.

Jorge Acosta / Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

En el marco del Día Mundial del Tatuaje celebrado cada 17 de julio, los tatuadores profesionales Reyku6 y Diego Villafas estuvieron presentes en Veracruz en el estudio Dharma Tatto donde compartieron experiencias y también dejaron su arte plasmado en varios asistentes.