Con un ataúd en el Malecón de Veracruz taxistas denuncia ola de inseguridad

Veracruz, Ver.- Luego de la exigencia de seguridad para los taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ante la ola de asaltos donde algunos resultan lesionados, agremiados al Servicio de Taxis de la Central de Autobuses (Sertacaver) colocaron un ataúd en la Macroplaza del Malecón como protesta por la inactividad de las fuerzas del orden para atender el tema.

Minutos antes el representante de los taxistas Juan Manuel Araujo Ginés hizo un pronunciamiento en el marco del Día del Trabajo donde demandó a las autoridades municipales y del gobierno del estado garantizar la seguridad para los compañeros debido a que diariamente sufren de algún tipo de violencia y en algunos casos hasta resultan lesionados.

Sin embargo el líder sindical de Sertacaver, Víctor Manuel Mendoza Segovia declara que la situación se agravó en el último mes y ya no es concebible trabajar bajo esta inseguridad.

“Esta es una protesta contra las autoridades porque no estamos seguros, ya no se puede trabajar con esta inseguridad y lo peor es que hay impunidad, nadie hace nada, la policía no hace nada y a los compañeros los están asaltando, los están golpeando hasta los matan y a nadie parece importarle”, indica.

Local Taxistas del puerto de Veracruz piden parar la ola de inseguridad

Refiere que tan solo en la última semana tres compañeros fueron “picados” por asaltantes que se hacen pasar por usuarios del servicio y se aprovechan de ellos para asaltarlos y lastimarlos.

En dos de estos casos, los taxistas fueron abordados bajo engaños por grupos de jóvenes que piden ser llevados a ciertas colonias; una de ellas por la zona de la Reserva donde ya los están esperando para quitarles el dinero del día, sus pertenencias y “picarlos”.

Te puede interesar: ¿Coparmex pagará reparto de utilidades? Esto sabemos

Los taxistas exigen una audiencia con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, así como la autoridad municipal para atender el tema cuanto antes para atender estos problemas de inseguridad que se ha agravado en últimas fechas.

Los taxistas colocaron el ataúd ante la sorpresa y admiración de gente que caminaba por la zona e incluso le hicieron una guardia de honor.