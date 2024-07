Lluvias dejan baches en varias calles de Veracruz; taxistas piden rehabilitación

Veracruz, Ver.- Luego de los intensos aguaceros e inundaciones que se registraron en días pasados en la zona conurbada, otro problema que se ha derivado son los baches, reportaron taxistas de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Mario Ortiz Martínez, presidente de la Coalición de Taxistas en Veracruz, hizo un llamado a las autoridades municipales a reforzar los programas de bacheo de manera inmediata, porque con las lluvias varias carpetas asfálticas de la conurbación se han deteriorado.

Dijo que las malas condiciones de las calles también pueden representar una afectación económica para unidades de taxis, vehículos particulares y hasta camiones urbanos.

“Espero que lo tengan previsto, pues el daño que no te causa la afectación de las lluvias, te lo viene a causar un hoyo, entonces pues no me viene a dañar el motor, pero sí la suspensión o una llanta”, advierte.

¿Cuánto se requiere para una reparación tras una caída en bache?

El entrevistado refiere que al caer una unidad en un bache o un hoyanco puede ser susceptible a la ponchadura de una llanta o hasta verse afectada la suspensión del vehículo. El costo económico por el primer caso puede oscilar entre los mil 500 hasta 2 mil 500 pesos; para el segundo hasta los 4 mil pesos, dependiendo el daño.

Y si bien es cierto que los ayuntamientos están obligados a pagar los daños que los vehículos pudieran sufrir por caer en un bache, dijo que difícilmente llegan a responsabilizarse.

“Al final de cuentas no es un problema de la autoridad municipal el daño que causa la naturaleza y hasta ahí se entiende, pero el tener previsto el programa de bacheo inmediatamente después de llover eso sí es responsabilidad de la autoridad”, comenta.

Con las lluvias varias carpetas asfálticas de la conurbación se han deteriorado / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

El presidente recuerda que las lluvias de los últimos días ya de por sí, dejó afectaciones en varias calles y avenidas y si no se atienden con prontitud las carpetas asfálticas empeorarán y con ello no solo los daños a los unidades también pueden derivar en accidentes.

