Taxistas denuncian que UBER ya opera en Veracruz con el consentimiento de autoridades

Veracruz, Ver.- El director de la empresa Taxis GL, Guillermo Larios Barrios informó que la empresa UBER ya está operando en Veracruz con el consentimiento de las autoridades a pesar del compromiso que tenía el gobernador con el gremio.

En entrevista indicó que desde hace un par de semanas la aplicación ya está activa en la zona conurbada e incluso ya hay evidencias de los cobros que realizan según la distancia recorrida por cada viaje.

Local Taxistas quieren a uno de los suyos como diputado

Lamentó que sin consultar al gremio el estado haya permitido la operación de dicha empresa que desplazará a los taxistas de la zona.

“El gobernador menciono en su momento que él se comprometía a no dejar entrar las plataformas para que no hubiera depredación del servicio de taxi y vemos que se hizo todo lo contrario, InDriver tiene dos años trabajando, se denunció y no se hizo nada y ahora ya está UBER, nos sentimos traicionados”, dijo.

Mencionó que InDriver ya cuenta con más de 600 unidades brindando el servicio porque el estado no detuvo su operación, sino que los dejo extenderse, pese a las denuncias de los taxistas.

El líder transportistas puntualizó que todos los empresarios del servicio particular se reunirán para fijar una postura ante esta situación y descartó acudir ante las autoridades estatales.

Sin embargo, advirtió que esta “traición” de parte del gobernador sería saldada el próximo 6 de junio en las elecciones.

“Ya ni caso, tiene ir a ver a las autoridades porque están tolerando, nos van a decir que no pueden hacer nada, nos van a dar el avionazo, es una traición que seguramente el sector se lo va a cobrar el 6 de junio”, aseveró.