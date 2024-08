Taxistas auxiliarán a veracruzanas en situaciones de riesgo en la calle; no cobrarán el servicio

Veracruz, Ver.- En una situación de riesgo o amenaza, las mujeres que transiten por la calle pueden solicitar apoyo del grupo Unión de Taxistas Conurbados (UTC), que a partir de esta semana implementaron el programa “Mujer Alerta” en el cual buscan brindar apoyo para llevarlas a zonas seguras sin el cobro de la corrida.

Juan Carlos Bautista Reyes, encargado del grupo de taxistas manifestó que luego de la oportuna acción de Irving Acosta, el llamado “héroe de Las Vegas”, quien intervino para defender a una mujer, es necesario hacer conciencia entre la sociedad y fomentar esa cultura de apoyo y solidaridad hacia las personas que andan en la calle y que son amedrentadas por algún extraño.

¿Cómo identificar un taxi seguro para mujeres en riesgo o amenazas en las calles?

Explicó que estos taxis seguros, podrán ser identificados porque portan el logotipo de “alerta mujer” y circulan en las calles dando el servicio particular, pero en el momento que una mujer se sienta amenazada puede pedirles el auxilio para brindarles todo el apoyo y hasta llamar a las autoridades competentes.

“Esto nace a consecuencia de la inseguridad que sufren las mujeres, como la situación del joven Irving que apoyó a una mujer en Las Vegas, esto es para apoyar, si la mujer se sienta agredida y ve el logotipo le llame al taxi para que el compañero la auxilie”, dijo.

Comentó que en caso de que la mujer quiera salir de esa zona, los taxistas le brindaran el servicio para llevarlas a donde se sientan seguros y no habrá cobro.

“Los compañeros la suben al taxi y la llevan a su casa o al lugar donde tengan que ir, no se les va a cobrar, puede esperar a las patrullas porque pasa que tardan en llegar y ahí estaremos, nos pueden pedir ese apoyo, que se los vamos a brindar”, manifestó.

Hasta ahora son 25 taxistas los que se han unido a este programa, todos son taxistas independientes que no pertenecen a ninguna asociación y que solicitaron el apoyo de la autoridad estatal para recibir una capacitación para brindar el apoyo.

En caso de que la mujer quiera salir de esa zona, los taxistas le brindaran el servicio para llevarlas a donde se sientan seguros y no habrá cobro | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Marycarmen Martínez Tenorio, una de las que se adhirió a este programa lamentó la inseguridad que se vive en las calles de la conurbación e invitó a las mujeres a confiar en este programa.

Mencionó que por más de 12 años ha estado frente al volante de una unidad y por fortuna no ha sido testigo de una situación de amenaza contra una mujer.

En una situación de riesgo o amenaza, las mujeres que transiten por la calle pueden solicitar apoyo del grupo Unión de Taxistas Conurbados | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“La verdad es que hay mucha chica que anda en la calle sola y necesita que se le dé el apoyo, he estado manejando un taxi por 12 años y nunca me he encontrado en una situación de riesgo, los tiempos han cambiado antes era más seguro pero ahora tenemos que apoyarnos, esta me parece una buena iniciativa y pido a las mujeres que confíen”, externó.