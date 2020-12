Taxistas piden a Grupo Mas aplicar descuento del 50% al pago anual anticipado

Veracruz, Ver.- Agrupaciones de taxistas de la conurbación Veracruz-Boca del Río, realizaron una manifestación pacífica para pedir a Grupo MAS que otorgue un descuento del 50 por ciento a la ciudadanía en el pago anual anticipado del agua 2021.

Raúl Mendoza Alducin, presidente de SERTACAVER, señaló que si bien hay programas de descuentos para algunos sectores, la petición es que sea para toda la ciudadanía, tras la grave afectación económica que ha provocado la pandemia del covid-19, a los hogares veracruzanos.

Policiaca Taxi quedó destruido; chocó contra un árbol

Recordó que la demanda de sus servicios se ha desplomado hasta un 70 por ciento, por lo que apenas sacan para llevar lo necesario a casa.

"Hoy se lo pedimos por lo de la pandemia les pedimos que nos den el apoyo del 50 por ciento, pero a toda la ciudadanía, es más difícil el hecho de que no paguemos, porque de alguna manera, esto que está pasando con la pandemia, lo que es el transporte público, el taxista, ha bajado un 70 por ciento el trabajo y no tenemos dinero para llevar a las casas, queremos el apoyo, queremos pagar y no vamos a poder pagar y creo que es peor para ellos", comentó.

El líder de los taxistas refirió que cada año, se registra un incremento en la tarifa del agua, y el gremio de taxista, siempre ha cumplido con sus pagos, pero en esta ocasión, se les dificulta por las pérdidas sufridas por la pandemia.

La manifestación inició en el Tranvía del Recuerdo y concluyó en una concentración en las oficinas de la empresa concesionaria, ubicada sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

La petición del 50 por ciento de descuento al pago anual anticipado del agua, no se formalizado a Grupo MAS, luego de que las autoridades no han querido recibirlos en sus instalaciones y únicamente los dejan esperando en la calle.

Razón por lo cual determinaron realizar esta movilización ante la falta de dialogo por parte de la empresa operadora.

Fueron alrededor de 300 taxistas los que participaron en esta marcha pacífica, no solo de SERTACAVER, sino de otras agrupaciones.