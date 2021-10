Taxistas se manifiestan, acusan presunto abuso policial

Taxistas de sitio en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para denunciar presunto acoso y hostigamiento por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con pancartas en las que pidieron atención inmediata a las autoridades estatales, señalaron que elementos de Seguridad Pública detuvo a uno de sus compañeros supuestamente sin las pruebas necesarias.

Taxistas de sitio CAXA se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo | Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Al respecto, el taxista Pedro Flores Ortiz dio a conocer que elementos de seguridad estuvieron buscándolo en su domicilio, ubicado en el municipio de Coatepec, la tarde del martes 19 de octubre, bajo el argumento de que su unidad estaba “boletinada”.

Señaló que diariamente trabaja en la zona de la CAXA, donde fue detenido por los policías sin una orden de aprehensión y sin darle a conocer la acción legal que había en su contra.

“Siento que no es justo el atropello que hicieron en contra de mi familia y en contra mía, intimidaron a mi familia, les dijeron que les urgía verme, mi familia sin saber qué pasaba se comunicó conmigo y me comunicaron con uno de los policías, pero no me dijo el motivo de la búsqueda”, dijo.

Comentó que le señaló al elemento policial que no podía trasladarse a su domicilio, por lo cual fue interceptado en CAXA y trasladado al cuartel “Heriberto Jara Corona”, conocido como San José.

“Me llevaron a San José, ahí estuve un rato y me liberaron, yo creo que se equivocaron de persona, tal vez me confundieron, estuve ahí como una hora, me interrogaron me dijeron que mi unidad estaba boletinada, pero me la entregaron cuando me dejaron ir”, expuso.

Ante ello, pidió a las autoridades que se eliminen este tipo de actos en contra de los trabajadores del volante, sobre todo cuando no se cuenta con los elementos para detenerlos.

Además, solicitó al gobierno del estado que cesen los abusos por parte de los elementos de Seguridad Pública.