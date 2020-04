¿Te gusta o ves como opción participar en tandas? Aquí te decimos si es recomendable

Xalapa, Ver.- Las tandas siguen siendo una alternativa de ahorro para muchas familias xalapeñas, quienes ven en esta medida una forma de hacerle frente a la emergencia sanitaria y los gastos que implica.

Aunque esa práctica les ha permitido organizar fiestas de cumpleaños, viajes o compromisos proyectados, en esta ocasión será de gran utilidad para el momento de contingencia por el que atraviesa el estado y el país.

Perla, quien lleva varios años con ese método de ahorro, dijo que le ha ayudado a tener un “colchón” de recursos para poder hacer pagos y hasta comprar la despensa en este momento de crisis.

Local De esta forma se desarrollarán los ritos de Semana Santa en iglesias veracruzanas

Yo creo que es el método de ahorro más afectivo que tenemos los mexicanos. Yo estoy en las tandas desde hace tres años o más y generalmente llevo dos con mi esposo y sí ayudan, no solamente en este momento, ya sea para pagar algunas deudas o tener un poco de ahorro o colchoncito en caso de que se requiera

Sostuvo que en su caso, le ha sido muy funcional, pues es dinero que ya no contabiliza dentro de sus gastos diarios, lo que la obliga a ahorrar.

En una de las tandas en la que estoy, a raíz de que han cerrado empresas y negocios, algunas de las personas que estaban dijeron que ya no podrían seguir porque ya no tienen de dónde pagar, pero en este caso, quien la lleva habló con ellas y les dijo que es un compromiso porque ya vamos adelantadas y no se puede cancelar en el momento y me dijeron que vamos a seguir

Leticia, por su parte, asegura que tienen muchos años en una tanda y que siempre elige el último número de ésta, lo que es totalmente funcional pues le ha permitido realizar fiestas, viajes y en esa ocasión enfrentar la contingencia.

Tengo dos ejemplos, el año pasado en verano nos pudimos ir un fin de semana, muy leve como familia a Tecolutla, porque teníamos la tanda más un ahorrito que hicimos y después vino el cumpleaños de nuestras hijas y también, gracias a que teníamos la tanda y un ahorrito y el dinero que teníamos de nuestros sueldos pudimos hacerles un festejo, por lo general lo empleamos para ese tipo de gastos

En medio de la contingencia sanitaria refirió que nunca imaginó pasar por algo así, pero ella recibirá su dinero en agosto o septiembre y ahora tendrá que ingeniárselas para seguir pagándola y al final recibir su ahorro.

“Al final del camino va a valer la pena porque ahí está el dinero y es seguro”, añadió.

Tandas no protegen el ahorro de las personas: El Barzón de Resistencia Civil

La coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez, advirtió que no existe ninguna forma de proteger a las personas que entran en una dinámica de participación a través de las tandas y son defraudadas, por lo que no es una forma de ahorro recomendable para realizar.

Local Así viven familias veracruzanas el encierro por la "cuarentena"

Señaló que ésta es una forma de ahorro informal que no tiene ninguna garantía, pues está dispuesto no solamente a la voluntad de las personas que en determinado momento son las encomendadas de hacer la recaudación o recepción del dinero y después la distribución.

Sino, además, a eventos fortuitos como la misma muerte, una enfermedad o una situación que esté fuera de su alcance prever y resolver.

“Entonces ello pone en vulnerabilidad a las personas que usan este mecanismo como una forma de ahorro”, añadió.

Carbajal Vázquez remarcó que esta práctica se basa en la confianza, la voluntad y no tiene ningún mecanismo legal de poder obligar a una persona a quien se le entrega dinero a devolverlo.

Reconoció que son muchas las personas que ahorran a través de este mecanismo y tienen muy buenos resultados; sin embargo, hay muchos otros casos de personas que acceden a ellas y salen defraudadas.