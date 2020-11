¿Te gustan los langostinos?, están por desaparecer de río

Córdoba, Ver.- Debido a la contaminación del río Atoyac la pesca del langostino se ha visto mermada hasta en 90 por ciento, esta actividad generaba ingresos económicos importantes para los pobladores de la zona que se dedicaban a este producto, dijo Flavio Moreno Infante, empresario gastronómico de Atoyac.

Manifestó que hace 10 años se capturaban grandes cantidades de langostino en los ríos, pero de esa fecha al 2020 la pesca ha sido casi nula, “es lamentable que por cuestiones de contaminación, mancha urbana y demás factores se haya reducido la población de langostinos en los ríos; no han podido erradicar la contaminación de los afluentes”.

Dedicado a la venta de este producto en su negocio de comida, expresó que ahora lo obtiene a través de la importación de Chiapas y Tabasco, pero cuando en estos estados finaliza la temporada de pesca, se buscan opciones internacionales que le cuestan aún más, encareciendo hasta en un 70 por ciento el producto.

Además denunció que las autoridades ambientales no están haciendo nada al respecto, “carecemos de ese incentivo para los restauranteros pues se hace caso omiso, si no se atiende el tema de la contaminación no pasaran ni 5 años cuando deje de existir la especie en aguas de los ríos de la región”.

Moreno Infante mencionó que uno de los principales contaminantes, al menos en el río Atoyac, son los ingenios azucareros, por ello piden revertir este tipo de ilícitos para la naturaleza, pues ahora las familias de la zona se dedican hace tiempo al cultivo de caña, pero incidentes como el cierre del lugar de estacionamiento de la Central Energética complican las labores.

Flavio Moreno Infante, empresario gastronómico de Atoyac/Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Por otro lado, el empresario restaurantero dijo que debido a la pandemia su negocio se vio afectado económicamente y aunque cerró por 5 meses no tuvo necesidad de despidos. Hoy labora con un 40 por ciento de afluencia y con todas las medidas sanitarias dadas por el Sector Salud estatal.