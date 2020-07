¿Te imaginas no tener agua 8 meses? Cerca de Xalapa sucede eso

Los vecinos de Las Vigas sufren de falta de agua desde noviembre pasado y las autoridades responsables no les dan solución, razón por la cual han hecho varias manifestaciones y el jueves pasado retuvieron al alcalde Alejandro Lino Cruz Romero afuera del palacio municipal, ya que de no ser así no lo pueden ver.

Al hacer un recorrido por la cabecera municipal se pudo observar varias pipas de agua que surten el líquido, el cual les cuesta a los usuarios entre 400 y 800 pesos y les dura quince días.

María Elena Mesa García aseguró que a los comerciantes del centro de esta ciudad no les llega el agua, por lo que se han visto en la necesidad de contratar pipas que les surten desde hace varios meses con un costo de 500 pesos el viaje, precio que comparten entre varios locatarios cada semana.

Sostuvo que no es sólo el centro donde tienen carencia del líquido, sino que este problema lo tiene toda la cabecera municipal y mencionó las colonias San Rafael, Reforma y Santa Inés, entre otras.

En la avenida Hidalgo donde se pudo ver a dos pipas surtir a varios vecinos, Oliva Guadalupe Becerra Rivera, quien solicitó el servicio de la pipa, dijo que desde diciembre pasado el agua llega solo a cuentagotas literalmente, por lo que ha tenido que captar el agua de lluvia, así como pagar entre 600 y 700 pesos por un viaje de agua, que le dura aproximadamente 20 días.

Explicó que reciclan el agua con que lavan para el baño o para lavar el patio y que la que ocupan en el enjuague de los trastos la cuelan para poder utilizarla en otros servicios.

Los recibos de la Comisión de Agua, añadió, han seguido llegando puntualmente, pero que no los ha pagado porque no puede costear dos pagos.

Con ella coincidió María Isabel Ramos, quien dijo que ella y otras vecinas la pagaron por adelantado, pero que el servicio ha ido de mal en peor desde noviembre del año pasado, por lo que se arrepintió de haber hecho el pago por un servicio que no recibe.

Explicó que ante sus quejas constantes, los encargados de la Comisión del Agua han ido hasta su domicilio para verificar que el agua les llegue y se han dado cuenta que sólo sale un “hilito” de agua.

Angélica Becerra Rivera abundó que les han requerido el pago, pero que no pueden hacerlo si no cuentan con el servicio, por lo que les han dicho que se las cortarán y después tendrán que pagar la reconexión.

Yolanda Sánchez, aseguró que el problema de falta de agua se ha venido recrudeciendo desde mayo del año pasado, por lo que han tenido que unirse para solicitar una pronta respuesta de las autoridades, sin embargo con el alcalde no se habían podido entrevistar porque siempre se los niegan, hasta el jueves en que a su llegada al palacio municipal ya no le permitieron el paso para exponerle la problemática que viven.

Asimismo han realizado plantones frente a las oficinas de la Comisión del Agua, porque ya se cansaron de enviar escritos, cartas y solicitudes sin que se les haga caso; eso les ha obligado a hacer manifestaciones y paros de ocho de la mañana a 4 de la tarde.

Los usuarios del agua dijeron que han visto cómo se riega el líquido afuera de las cajas de donde les surten, por lo que dicen que sí hay, pero que les han dicho que bombearla le costaría a la Comisión 60 mil pesos al mes.

En el palacio municipal no hubo funcionario que pudiera dar alguna declaración, ya que el presidente municipal llegaría para atender algunas entrevistas y no tuvo tiempo de hacer una declaración.

En la Comisión del Agua tampoco hubo personal que diera la versión de las autoridades, porque éstos andaban en campo verificando las tomas que surten el líquido a la cabecera municipal.