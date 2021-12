¿Te imaginas un santuario para serpientes?; lo habrá, ve dónde

Los Reyes, Ver.- En la Sierra de Zongolica proyectan crear el primer santuario de serpientes que tendrá como objetivo conservar las especies rescatadas, promover la educación ambiental para que la gente los conozca y para estudios académicos de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que vengan a estudiar a los reptiles, dio a conocer el biólogo Miguel Ángel De la Torre Loranca.

Destacó que existen especies de serpientes que nada más se conocen en dos montañas de la zona serrana, lo que generó que investigadores de varias regiones y fotógrafos de algunas partes del mundo lleguen, cada verano, a conocerlas.

Como proyecto de conservación, se obligó a emprender una iniciativa de tener un santuario donde se pueda dar albergue a ejemplares de reptiles, “que cada año rescatamos con los productores de sembrando vida, trabajadores de carreteras y gente consiente que quiere conservar esas especies”, dijo.

Cada año rescatan serpientes y las reubican / Foto: Cortesía | Miguel A. De la Torre

Indicó que cada año rescatan serpientes y las reubican, pero hay otras, lesionadas, que necesitan curación y observación; “por ello, proyectamos en el municipio de Los Reyes, cerca de las instalaciones de la finca Santa Martha, que se construya el santuario en coordinación con el Laboratorio de Sistemática Molecular de la Facultad de Estudios Zaragoza, de la UNAM. Es un refugio habitado por esas especies venenosas, que por algún motivo no puedan regresar a su habitad natural.

Abundó que el esquema contempla tener una granja y área de exhibición para que la gente pueda apreciar la riqueza de reptiles, 80 variedades diferentes de la sierra de Zongolica, 17 de las cuales son venenosas y únicas de México.

Por eso, hay que conservarlas y promover la educación ambiental, para no se extingan

En unas semanas más, reveló iniciarán la nivelación del terreno donde se construirá el santuario para las serpientes.

Investigadores de varias regiones y fotógrafos de algunas partes del mundo llegan cada verano a conocerlas / Foto: Cortesía | Miguel A. De la Torre

Finalmente, resaltó la biodiversidad de vertebrados en las altas montañas, que supera las 721 especies; 60 de anfibios, 134 de reptiles, 316 de aves y 211 de mamíferos en peligro de extinción, número que representa el 25% de la biodiversidad del país, pero que está en la Sierra de Zongolica.