Te morirás de hambre si estudias Humanidades; así desalientan a jóvenes

Estudiar carreras relacionadas con las ciencias sociales no implica “morirse de hambre”, aseguran egresados de la facultad de sociología de la Universidad Veracruzana (UV) que participaron de la Expo Orienta 2022 de manera virtual.

Durante la primera de las charlas, que estudiantes, egresados y docentes darán a conocer las diversas carreras que ofrece la UV, egresados de la institución reconocieron que buena parte de la población tiende a desestimar la carrera de sociología y tienden a decirle a sus estudiantes que se van a morir de hambre o que no encontrarán empleos relacionados con esta carrera.

Surya Sánchez Hernández, egresada de la facultad de Sociología asegura que el ámbito laboral de las carreras sociales es igual de complejo que el resto de las áreas por lo que pidió a los egresados no quedarse con esta idea e investigar ellos mismos el campo laboral y los rangos salariales que pueden tener. “Yo he disfrutado mucho ser socióloga en campo, es muy importante que cuando nos dicen que nos vamos a morir de hambre no nos quedemos con eso y busquemos los salarios que puedes aspirar como egresado”, expone.



La socióloga, quien actualmente presta sus servicios en la Comisión Nacional Forestal (Conafor) recomienda a los estudiantes y aspirantes a esta carrera que busquen seguirse preparando y que aprovechen todas las oportunidades de capacitación que tengan ya que es de esta preparación que depende encontrar un espacio laboral en el que puedan desarrollarse plenamente.



Dio a conocer que en el campo en el que se desarrolla, un licenciado en Sociología tiene la posibilidad de ganar de entre 10 mil a 23 mil pesos, salario que puede irse incrementando con especialidades y postgrado. “Con eso no te mueres de hambre”, insistió.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Explica que además, la formación en esta área le ha permitido aportar la perspectiva social en un grupo de trabajo conformado por agrónomos, biólogos, economistas y estadistas. Precisa que en su caso, ha tenido la oportunidad de trabajar junto a comunidades de las que han formado parte pero también a las que observan para conocerlas. “Todo esto ha sido mediante las herramientas que me dieron en la facultad”.Por su parte, Paulino señala que aquellos aspirantes que estén interesados en los temas sociales y que quieran adquirir herramientas para entender esos temas y ser agentes de cambio la sociología es su mejor opción. “No le hagan caso a quienes les digan que se va a morir de hambre, yo no he conocido a nadie que estudie sociología y esté en esa situación”.

Insiste en que la vida laboral es difícil para todas las profesiones, pero que, en las humanidades como en cualquier otra área, entre más preparados estén más fácil será enfrentar esta situación.



El próximo miércoles 16, la Universidad Veracruzana (UV) publicará su convocatoria de admisión 2022 en la que se ofrecerán 17 mil 329 vacantes -64 más que el año pasado- distribuidos en 212 programas educativos (PE) de nivel Iniciación, Técnico, Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura.



Del total de espacios que ofrecerá la máxima casa de estudios, seis mil 695 serán para la región Xalapa; tres mil 810, en Veracruz; dos mil 448, en Orizaba-Córdoba; dos mil 460, en Poza Rica-Tuxpan, y mil 916, en Coatzacoalcos-Minatitlán.



El proceso será llevado a cabo a través de la plataforma de la UV en donde los aspirantes podrán conocer la oferta educativa, realizar el registro, subir sus documentos y generar la ficha de pago correspondiente. El costo del examen será de 963 pesos para aspirantes con nacionalidad mexicana, y dos mil 887 para extranjeros.



Ante la pandemia de Covid-19, los aspirantes podrán elegir entre presentar examen presencial o vía remota. Quienes decidan realizar el examen impreso, este se aplicará durante dos fines de semana: los días 21 y 22, y 28 y 29 de mayo, en diversas facultades de la institución, en sus cinco regiones. Desde casa, será los días 24, 25 y 31 de mayo, y 1 de junio.

Los resultados se informarán a través del portal UV, el lunes 27 de junio.



De acuerdo con el calendario escolar, los jóvenes con derecho a inscripción podrán realizar este trámite del 1 al 5 de julio, derivado de la publicación de la primera lista. Después del periodo vacacional UV, los días 1 y 2 de agosto, se llevará a cabo el proceso de lugares disponibles por corrimiento, y el 8 y el 9 del mismo mes el de los lugares disponibles por vacantes.



Finalmente, el inicio de cursos para todos los estudiantes es el 15 de agosto de 2022.