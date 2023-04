¿Te sientes seguro con Guardia Nacional? Esto opinaron legisladores

Diputados locales defendieron la participación que la Guardia Nacional tiene en la entidad, corporación que brinda sus servicios luego del Decreto que fue aprobado en el Congreso local en octubre de 2022.

La presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza, indicó que con la presencia de la Guardia Nacional en la entidad se ha logrado combatir la inseguridad y los actos delictivos. “Lo que más demandan los ciudadanos en el país es que se acaben los actos de inseguridad, que se acaben estos problemas y la única manera de lograrlo es que gente que está capacitada resguarde las calles”, expuso.

¿Por qué opera la Guardia Nacional en Veracruz?

La legisladora de Morena manifestó que esta corporación se encuentra en Veracruz porque desde el Legislativo se aprobó su permanencia, por lo que no se opera en la ilegalidad. “Tuvimos una malísima experiencia con la Policía Federal durante los sexenios que gobernaban antes de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Guardia Nacional no va a perder su esencia, no dejará de ser civil porque sus actividades seguirán siendo públicas, de seguridad pública”, dijo.

En torno a la posibilidad de que el titular del Ejecutivo federal presente nuevamente una iniciativa para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, la legisladora señaló que, seguramente, desde lo local se apoyará dicha propuesta. “Se decía que se iba a militarizar, pero nunca ha perdido su naturaleza civil, esta corporación es y seguirá siendo civil”, comentó.

¿Qué dijo Sergio Lenin Guzmán?

Por su parte, el secretario de la Comisión de Seguridad Pública, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, destacó que el año pasado se aprobó en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República y los Congresos locales la figura jurídica de la Guardia Nacional.

“Operan en la entidad con un Decreto, con el acompañamiento, el apoyo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero como figura jurídica ya existe a nivel nacional y eso incluye a Veracruz”, expresó.

Refirió que la población ha señalado sentirse mejor y en condiciones de seguridad al verse resguardada por los elementos de las Fuerzas Armadas.

“Hay una sensación de seguridad porque es nuestro cuerpo de seguridad de élite en el país, hay que reconocer que algunos elementos de las Policías Municipales han demeritado el trabajo que se realiza, pero cuando se habla de la Guardia Nacional la población se siente protegida, igual que cuando se habla de la Marina y de Sedena”, comentó.

Puntualizó que uno de los objetivos de la Guardia Nacional es proteger con honestidad a la población en todos los puntos del territorio nacional. Manifestó que en el Congreso local, específicamente en la Comisión a la que pertenece, se tienen pendientes tres solicitudes de igual número de ayuntamientos para otorgar espacios para la construcción de cuarteles que serán utilizados por esta corporación.

Destacó que en caso de que se vuelva a solicitar que la Guardia Nacional pertenezca a la Sedena desde lo local se apoyará, ya que esta petición “tiene su razón de ser, junto con una figura totalmente legal, que se pueda administrar desde la propia Sedena, desde luego que los Congresos tenemos la percepción de que la corporación es para servir, no es un tema personal y no es para la protección de nadie en particular, sino de toda la población”.

¿Cuántos cuarteles de Guardia Nacional tendrá Veracruz?

En sesión extraordinaria, realizada el 24 de octubre del año pasado, el pleno del Congreso del Estado aprobó la minuta con proyecto de Decreto por el que se reformó el artículo Quinto transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

Dicha reforma establece que durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del Decreto mencionado en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

La semana pasada el Secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, señaló que a la fecha la Guardia Nacional tiene 3 mil 614 elementos operativos.

Indicó que prevé que Veracruz cuente con al menos 32 instalaciones para la Guardia Nacional, de las cuales 13 ya están terminadas, 8 están en construcción, 7 se encuentran pendientes y 5 espacios ya han sido asignados por la Sedena para ser utilizados como cuarteles.