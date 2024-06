Tema del agua en Veracruz, objeto de politización entre los tres niveles de gobierno: ciudadanos

Veracruz, Ver.-La sequía extrema que en la actualidad sufre Veracruz ha puesto en evidencia la falta de inversión e infraestructura hidráulica de parte de las compañías de Grupo MAS y CABoca, denuncian ciudadanos en Veracruz, quienes desde hace varias semanas han protagonizado manifestaciones en diversos puntos de la zona conurbada.

Durante los cierres y manifestaciones han criticado el actuar de las autoridades y la lentitud en prever y atender el problema de desabasto de agua potable que ya se venía venir en la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín.

“Nos afecta bastante, llevamos varias semanas sin agua, no podemos hacer nuestros quehaceres, no podemos ni bañarnos, lavar la ropa, los trastes, cocinar, pues no hay forma de hacerlo sin agua, no tenemos el servicio y los recibos siguen llegando a precios elevados", señalaron este jueves habitantes de la colonia Adolfo López Mateos del puerto de Veracruz que se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la empresa Grupo MAS.

¿Qué dicen las autoridades?

Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha instado a las autoridades de Veracruz a revisar la concesión otorgada al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V. , mostrando la importancia y sensibilidad del asunto a nivel federal por la falta de agua potable que tiene en jaque a los habitantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río.

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, instó a la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, a atender las quejas ciudadanas sobre el servicio prestado por el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.

Lo anterior luego del llamado que hiciera hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador por las múltiples quejas que existen en contra de Grupo MAS y CABoca por su mal servicio y por la crisis de agua que hoy existe en la zona metropolitana.

En medio de estas tensiones, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, ha llamado a que todas las autoridades involucradas se reúnan y encuentren una solución conjunta al problema del agua.

A través de un comunicado exhortó, tanto el Presidente de la República como el Gobernador del Estado de Veracruz, a instalar de inmediato un grupo de trabajo encabezado por el Ayuntamiento que preside y al cual se incorporen representantes de Conagua y del gobierno estatal así como de la empresa Grupo Más que presta el servicio desde hace 8 años, para evaluar la situación y plantear soluciones inmediatas.

Pidió además a ambos gobiernos intervenir para que el presidente municipal de Medellín, emanado de Morena, no siga oponiéndose a la construcción de la toma de agua a partir del Río Cotaxtla, misma que resolvería el problema. “Por la oposición del alcalde de Medellín, Marcos Isleño, esta obra no se ha podido llevar a cabo a pesar de que se cuenta con los recursos, afectando gravemente a los habitantes de Veracruz y Boca del Río. Podría ya haberse inaugurado desde el pasado mes de marzo y no estaríamos sufriendo la situación actual”.

Pero además pidió que el gobierno federal y el estatal aporten recursos y equipo para resolver el problema inmediato, como ya lo hace el Ayuntamiento de Veracruz, en particular teniendo presente la temporada de gran afluencia turística por el Carnaval de Veracruz y la temporada vacacional de verano.

La respuesta del munícipe de Medellín, Marcos Isleño Andrade no se ha hecho esperar y a través de sus redes sociales se pronunció al señalar que su homóloga de Veracruz, defiende a Grupo MAS, diciendo que Medellín es culpable por la falta de agua en la zona conurbada.

Sin embargo, la alcaldesa ha evitado decir es que la introducción de dicha toma al río Cotaxtla afectaría a miles de familias de varios municipios, incluyendo Medellín y que por ningún motivo está dispuesto a aceptar, dijo el edil medellinense.

Además que le recordó que Grupo MAS carece de los permisos de la CONAGUA, por lo tanto ni siquiera tienen un proyecto que dé fe de la sustentabilidad de dicho proyecto.

“Hay que buscar alternativas viables que eviten perjudicar a unos para sacar a Grupo MAS del apuro, porque lo que sí está muy claro es que esta empresa sólo se ha beneficiado económicamente de los ciudadanos, pero jamás le ha invertido a la infraestructura hidráulica que les fue prácticamente regalada por los gobiernos pasados”, expresó en su comunicado.

El edil se solidarizó con los habitantes de la zona conurbada, en una solución sustentable, pero insistió que no permitirá algo que perjudique a los medellinenses.

“Gobernar implica resolver problemáticas, pero con el menor número de afectados y aquí se les está pasando por alto esto. Quedo al pendiente para dialogar y ser parte de la solución, una solución que evite perjudicar a otros, gracias”, manifestó en su mensaje el munícipe.

Mientras tanto, ciudadanos siguen denunciando el desabasto de agua en colonias y fraccionamiento y han señalado que incluso, el problema de la baja presión lleva más de 4 meses.