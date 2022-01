Temen contagiarse, pero mujeres dicen que deben trabajar

Veracruz, Ver.- Mujeres trabajadoras mantienen las medidas sanitarias en sus centros laborales ante la variante del Covid-19 y aunque temen un posible contagio al estar en contacto con otras personas, salen a desempeñar sus actividades como jefas de familia.

Con la profesión de terapeuta corporal y cosmiatra facial trabajadora social y comerciante, las mujeres argumentan que por ningún motivo se quitan el cubrebocas, ya que diariamente conviven con varias personas y no pueden darse el lujo de relajar las medidas.

Leer más: Suma Veracruz 800 nuevos casos de Covid-19, en un día

Esta acción ha permitido que hasta la fecha en lo que va de la pandemia no han presentado síntomas del Coronavirus.

Comerciante asegura que en su negocio es obligatorio el uso de cubrebocas y solo pueden pasar por grupos pequeños/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Local Con cinco estudiantes contagiados de Covid, Técnica 122 regresa a clases virtuales

Rosa Meleidy Peña Colorado terapeuta corporal y cosmiatra facial indica que en su caso, pide a las clientas respetar las medidas sanitarias ya que mantiene contacto físico con sus clientas.

“De inicio el cubrebocas siempre lo traigo puesto para nada me lo quito, aplicamos los protocolos de lavado de mano, el uso del gel y constantemente estamos desinfectando el área porque en este trabajo tengo contacto físico con la gente pero gracia a Dios ninguna me ha reportado que se haya contagiado ni yo y en el caso de las que manifiestan sentirse con una gripita prefiero cancelar las citas”, refiere.

Michelle del Ángel Rivera Galindo, trabajadora social de la escuela secundaria Rafael Ramírez Castañeda explica que dentro del plantel se trabaja de manera híbrida para evitar las conglomeraciones con los jóvenes.

Además, el uso de cubrebocas y la aplicación del gel son fundamentales.

“Estamos trabajando con pocos alumnos por grupo, dividimos los grupos y estamos monitoreándolos, cuando han manifestado algún malestar, les pedimos que no se presenten y que se hagan las pruebas para descartar algún contagio, ninguno de los compañeros se ha contagiado, tenemos que trabajar porque necesitamos trabajar, pero bajo los cuidados necesarios”, indica.

Finalmente Raziel Villa Ortíz, comerciante asegura que en su negocio es obligatorio el uso de cubrebocas y solo pueden pasar por grupos pequeños.

Michelle del Ángel Rivera Galindo, trabajadora social de la escuela secundaria Rafael Ramírez Castañeda/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Soy comerciante y no puedo darme el lujo de no abrir, además que estamos preocupados por nuevas medidas que se tomen, esperamos que no nos pidan cerrar, debemos seguir cuidándonos”, concluye.