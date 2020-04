Temen que aumenten la agresividad y los asaltos

Orizaba, Ver.- Aunque el índice de asaltos y secuestros que hasta antes de que llegara la pandemia por Covid-19 a la Región Centro del Estado, resentían con gran fuerza los trabajadores del volante, disminuyó considerablemente, existe el riesgo que de prolongarse la cuarentena se incremente nuevamente, aseveró Jairo Guarneros Sosa, representante del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (Grito).

Mencionó que la cuarentena ha afectado a todos los sectores de la población, “¿por qué no vamos a pensar o a creer que también a los que estaban secuestrando impunemente?, muchos de ellos no han parado, porque continúa la misma situación de ejecuciones, asesinatos de mujeres; con esta situación no sería raro que se incrementara nuevamente la inseguridad y sobre todo los asaltos”, destacó.

New Articles Acelera su crecimiento el coronavirus: de un día para otro, 38 casos más

Coincidió con lo que dijo expresó un sociólogo sobre el tema:

Él señalaba que era muy probable que debido a esto se incrementara el número de asaltos de alimentos, porque finalmente la familia tiene que comer y, si no lo pueden hacer de manera legal van a buscar la manera; no estoy yo diciendo que sea lo mejor, sin embargo, esto sí se puede generar o se generará y los taxistas siempre son muy sector todavía más vulnerable en ese sentido

Mencionó que no cuestiona la medida que promueven las autoridades entre la población para que ésta se quede en casa, pues habrá quienes lo puedan hacer, pero la cuarentena afecta e impacta mucho más la cuestión económica de la región, por lo que consideró que si ésta se prolonga mucho más allá de mayo las consecuencias serán verdaderamente dramáticas para muchos sectores; sería verdaderamente un caos y no creo que haya sector que aguante tanto”, concluyó.

DENUNCIAN ASALTOS EN BOCA y VERACRUZ

De un momento a otro se podría desatar la violencia contra los taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río derivado de la crisis económica que se está presentando por la pandemia del Covid-19 alertó Guillermo Larios Barrios, director de Taxis GL.

Local Tomar café con las amigas, un lujo que ya no es posible

Luego de que trabajadores del volante en la zona sur denunciaron que en los últimos días habían aumentado los asaltos y robos, el entrevistado mencionó que los compañeros del transporte desde taxistas, camioneros y repartidores son el sector más vulnerable en situaciones de incertidumbre ya que son víctimas de robos y asaltos.

Hasta ahorita no ha habido ningún reporte de asalto, todavía, pero tenemos que prepararnos precisamente porque sabemos que de un momento a otro se va a desatar la agresividad contra los taxistas porque la gente que no tiene ingresos va a salir a buscar y a asaltar (..) al primero que asaltan siempre es al taxista, al camionero o al repartidor

Asimismo, el empresario del servicio privado comentó que de los 10 mil taxistas de las distintas corporaciones que circulan en la zona conurbada solo están trabajando entre 2 mil a 3 mil compañeros y el resto ya paró la unidad debido a la escasa demanda de servicio.