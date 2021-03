Temía ir a un servicio y no volver a casa, joven bombera que murió

Córdoba, Ver.- Marilú Morales, Luis Enrique Morales y Rómulo Soto, no solo tenían en común pertenecer al cuerpo de Bomberos Voluntarios Veracruzanos de Fortín, sino el llamado para la labor altruista, ayudar al prójimo, amigos y vecinos también era parte de su día a día.

Marilú Morales se encontraba estudiando la carrera de Técnica Social en el Centro de Estudios Profesionales Sor Juana Inés de la Cruz y en el 2019 aceptó formar parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Veracruzanos AC de Fortín, donde además de ser elemento, era la coordinadora.

En voz del comandante Jim Pérez Romero, expresó que se encontraba estudiando en Cruz Ámbar de Fortín la carrera Técnico en Urgencias Médicas (TUM), “en una entrevista que hace poco se le hizo dejó un mensaje para los jóvenes del mundo, 'jóvenes no desaprovechen su tiempo en vicios, hay personas que necesitan el apoyo de nosotros que tenemos más de una capacitación y vocación', pero como todo ser humano tenía temores y el de ella era salir a un servicio y no volver a casa”.

Para Marilú el mejor recuerdo que tuvo fue el viajar a Guadalajara, Jalisco para continuar su capacitación y servir a la ciudadanía con todo su corazón y preparación, pues fue preparada por Bomberos de Arlington, Texas. Pese a no ser la única mujer del cuartel, sí fue una de las primeras en integrarse al equipo, pues desde hace 3 años atrás inició con este proyecto de voluntariado a sus 20 años de edad era una mujer determinada, fuerte, valiente y con objetivos claros, capacitada igual que los demás.

Por su parte, su hermano Luis Enrique Morales tenía la vocación de voluntariado, veía en su hermana mayor un ejemplo de lucha y esfuerzo, pues su la vida de este joven cambió radicalmente al pertenecer a este grupo de Bomberos Voluntario.

La admiración que sentía por su hermana le hizo formar parte del grupo y pese a su edad a nada le tenía miedo. pues su corazón valiente le hizo empezar a capacitarse y protegido por sus compañeros hacía cada una de las actividades que se le encomendaban.

Por otro lado, Carmen Soto Sánchez, tía de Rómulo Soto, mencionó que el día en que su sobrino se preparaba para ir a hacer una de las cosas que más amaba que era ayudar, le comentó a su mamá que regresaría para cenar, situación que nunca, llegó pues perdió la vida en el accidente luego de volver del Pico de Orizaba, pues se sumó a las labores de llevar víveres a los cuerpos de rescate que ahí se encontraban.

En su casa, Rómulo también se dedicaba a realizar arreglos florales, su vida también se vio envuelta entre helechos, rosas, girasoles y la flor de nube. No solo era altruista por pertenecer al grupo de Bomberos Voluntarios, sino que desde antes de sumarse al equipo, él preparaba alimentos y los llevaba a los hospitales para darles a los familiares que pasaban las noches cuidando de sus pacientes, de esta forma él veía de hacer un mundo mejor.

Rómulo Soto no tenía ni un año de haberse sumado a la corporación de voluntarios y a decir de Jim Pérez Romero, comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios Veracruzanos de Fortín AC, este joven de 20 años esperaba con ansias poder mostrar de lo que estaba hecho. pues con ansias y adrenalina pero con precaución acudía a los llamados de emergencia que atendían.

En entrevista con el capitán, dijo que la madre de Marilú y Luis Enrique, la señora Elizabeth aún se encuentra delicada de salud en un Hospital de Orizaba; “reconozco que fuimos superados en este evento, no pensé que mis elementos que acudieron a la misión saldrían lesionados o muertos, era algo que no me esperé nunca”. Dijo continuarán como corporación y seguirán el ejemplo de su coordinadora Marilú y de sus compañeros Luis Enrique y Rómulo.

Con homenaje les dieron el último adiós

Marilú y Luis Enrique Jiménez, así como Rómulo Soto fueron despedidos por sus compañeros Bomberos Voluntarios Veracruzanos A.C. en un homenaje de cuerpo presente realizado en el parque central "Venustiano Carranza", donde familiares, amigos y vecinos acudieron a la ceremonia.

Partiendo a las 11:00 de la mañana de la comunidad Monte Salas, perteneciente a Fortín, los camiones de bomberos trasladaron hasta el parque central los féretros con los cuerpos de los tres jóvenes que perdieron la vida a causa de un accidente automovilístico en la comunidad Maquixtla, del municipio de Calcahualco, cuando se dirigían a cumplir con su labor voluntaria y apoyar en el incendio que se registra desde el pasado martes en el Pico de Orizaba.

El recorrido hasta el municipio de Fortín fue encabezado por motocicletas pertenecientes a los cuerpos de rescate de Águilas Negras y Rescatistas Voluntarios de Fortín, que con torretas abiertas se abrían paso entre el trafico pues tres unidades de bomberos, dos camiones y una camión cisterna llevaban los cuerpos de estos tres jóvenes.

Vecinos y habitantes de la comunidad Monte Salas empezaron a llegar en camionetas y autobuses al parque, esperaban con ansias ver por última vez a los jóvenes que en algún momento de su vida llegaron a ver en un servicio o vida cotidiana.

Durante el homenaje de cuerpo presente, estuvieron presentes diversos comandantes de cuerpos de bomberos, entre ellos Ricardo Meneses de Córdoba y Jim Pérez, comandante de estos tres voluntarios, así como rescatistas de Águilas Negras y Cruz Roja de Córdoba.

“Cuando un bombero muere los cielos abren sus puertas para que pasen los héroes, esos que siembran la tierra de ese amor tan grande que hace inmortal al hombre, a las madres y padres, cuando un bombero muere se entristece la tierra, las almas se enlutan y del cielo caen lágrimas que envuelven corazones afligidos en el dolor que no calma”, dijo el capitán de bomberos de Córdoba.

Un momento de silencio se hizo presente cuando estas palabras fueron dichas a los presentes dirigidas a estos jóvenes. “El domingo pasado recibí una llamada donde se me decía que los voluntarios que habían ido en apoyo para el combate del incendio del pico de Orizaba había sufrido un accidente, cuando iba para el lugar imaginaba la escena y pensaba en que mis compañeros estuvieran bien, ese día no perdimos a tres compañeros, sino a tres hermanos y amigos, yo los sentía cercanos; pocos son los jóvenes que dejan la diversión para servir sin esperar nada a cambio, Marilú, Rómulo y Luis Enrique siempre dispuestos para acudir a los llamados de emergencia”, dijo Jim Pérez, comandante del cuerpo de Bomberos Voluntarios Veracruzanos AC.

Los dos féretros blancos que correspondían a los hermanos Luis Enrique y Marilú Jiménez y el féretro color café de Rómulo Soto, luego del homenaje fueron subidos nuevamente a las unidades donde iban cuidados por sus compañeros voluntarios y otros elementos de las corporaciones de rescate de Fortín y Córdoba.

El llanto, las sirenas y aplausos rompieron el silencio que se generó por unos momentos, pues Marilú, Luis Enrique y Rómulo de 21, 17 y 20 años respectivamente serán recordados por sus compañeros y familiares que de esta forma les dan el último adiós.

Al finalizar el homenaje los féretros fueron nuevamente llevados hasta Monte Salas donde recibieron una misa de cuerpo presente; Marilú y su hermano Luis Enrique a las 2:30 de la tarde y Rómulo a las 4:30 de la tarde.