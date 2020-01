Tenga cuidado: algunos comercios podrían darle facturas falsas

Córdoba, Ver.- La práctica indebida del uso de facturas se tiene detectada por autoridades fiscales, dijo Marcela López Huerta, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) en Córdoba.

En este tema, acotó que la situación de la modificación de la ley permite hacer operaciones de compra de producto o servicios donde debe de darse un comprobante de las adquisiciones, “pero al momento de pedir factura la ciudadanía debe estar atenta al proceso, pues se pueden dar documentos falsos”.

“Haces tus operaciones de compra de producto o servicio y tienes el comprobante, pero no sabes si esa persona haga sus operaciones de forma correcta (ante el Servicio de Administración Tributaria)”, expresó.

Por ello y ante esta situación se invita a la ciudadanía y empresarios a revisar las listas que emite la Secretaría de Hacienda periódicamente, “esto para ver si no le compraste a alguien con etiquetado falso; es una carga administrativa porque si tú lo compraste no es nada más el producto o servicio y la facturas, si no el contrato y la autoridad correspondiente te puede pedir cualquier cosas que no tengas”.

Acotó que hasta el momento los afiliados a CANACOPE no han tenido problemas con facturaciones falsas y desconoce quiénes se dediquen a esta situación ilícita. López Huerta aconsejo que estén atentos de estas listas, así como verificar cuestiones varias cuando se emiten facturas ante la compra de algo.

En este sentido, la CANACOPE realizará una charla informativa sobre el tema de “Operaciones Inexistentes” impartido por Mario Herrera Téllez, personal de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

Dicha charla será el jueves 16 de enero del 2020 a las 5:00pm en las instalaciones de CANACOPE, ubicadas en la calle 2 entre avenida 1 y 3 número 125 interior 4 en el centro de la ciudad. La entrada es gratuita al público en general.