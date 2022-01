Tengo diferencias con Yunes Linares, pero no temo ni creo que tenga intención de hacerme daño: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que tiene diferencias con el exmandatario Miguel Ángel Yunes Linares; sin embargo, afirmó que no sospecha o cree que este tenga la intención de hacerle algún daño.

En conferencia de prensa fue cuestionado sobre el video presuntamente de Anonymous en el que se señala que presuntamente habrá un ataque en contra del Gobernador, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

Local Durante mi gobierno combatimos con energía a los delincuentes

Al respecto, el mandatario estatal aseveró no dar crédito a este tipo de videos o mensajes que circulan en las redes porque no se sabe el origen.

“Yo no le doy crédito a videos de este tipo, ni a favor ni en contra, las redes así son, son abiertas, cualquiera puede hacer un video, decir lo que quiera y subirlo a la red, pero para qué estar creyéndole a las redes que inventan cosas, dicen que me van a matar, que van a matar a Eric (Cisneros), que son los Yunes, que están planeando irse contra nosotros y la Fiscala, ahí empiezan a inventar, es hasta ridículo lo que plantea el video”, expuso.

Asimismo, recordó tener diferencias con su antecesor, pero no considera que pretenda hacerle daño, “sí tenemos diferencias con Miguel Ángel Yunes Linares y las mantengo y sé por qué lo señalo de algunas cosas, pero de ahí a que sospeche a que él está tramando, eso es otra cosa, no tengo miedo, no tengo temor”.

Manifestó que no se puede estar restringiendo los mensajes que se reproducen en las redes sociales, mucho menos cuando no se comprueba o se tienen elementos suficientes para actuar al respecto.

“No podemos estar restringiendo las redes y estar sobre de ellos por cada chisme que inventan, a menos que dañen derechos, pero eso ya está en las leyes y a mí no me daña derechos ese video, ni creo que a Miguel Ángel (Yunes), si alguien quiere mover el video que lo haga”, expresó.

Recordó que algunas empresas internacionales sí ha actuado censurado cuentas por la violación a las reglas que ellas tienen, “es mejor tener esa libertad en las redes y que seamos los ciudadanos los que decidamos qué ver, qué ignorar, a qué hacerle caso y que tengamos distintas versiones, no sólo la que dice el gobierno”.

Finalmente, reconoció que la Policía Cibernética está investigando porque se trata de un acto de seguridad, pero, dijo, no por su instrucción, sino porque es parte de la labor que realizan.