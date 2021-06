Tengo experiencia y ahora lo haré mejor: Velasco Chedraui

Xalapa, Ver.- David Velasco Chedraui, candidato de la alianza “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Xalapa hizo un llamado a la ciudadanía a no repetir los mismos errores al elegir una administración municipal en la que se regresen los recursos federales en lugar de invertirlos o en la que se tenga a un gabinete de funcionarios que no conocen la ciudad y no tienen el perfil para sus puestos.

En entrevista previo a la conclusión de la campaña, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que su contrincante, Ricardo Ahued Bardahuil “no es mala persona”, sin embargo, está respaldado por Morena, un partido en el que los alcaldes han regresado recursos afectando el desarrollo de las ciudades que gobiernan. “Los problemas que estamos sufriendo hoy en día en Xalapa son precisamente por eso. Sabemos que los que están al frente no tienen el perfil, no son de Xalapa, no conocen la ciudad y no conocen las necesidades. Entonces esto es muy difícil para que puedan hacer su bien su trabajo”.

Por ello, pidió el apoyo para el proyecto que representa ya que dijo, cuenta con la experiencia y el compromiso de luchar por Xalapa además de que es 100% xalapeño y tiene una familia y negocios con arraigo en la capital. “Ya pasamos por esta experiencia y lo vamos a hacer mucho mejor”.

Recordó que la administración municipal que encabezó no solamente fue reconocida como la más transparente de los 212 ayuntamientos sino que también se invirtieron todos los recursos que llegaban de las participaciones federales. “Desgraciadamente no es lo que está pasando hoy en día y eso nos pega fuerte porque después de estas ministraciones que manda la federación, pues la próxima te manda menos”, reiteró.

NO SE QUITARÁN APOYOS SOCIALES, SE BUSCARÁ AUMENTARLOS

El aspirante expuso a la ciudadanía que los programas sociales no se van a retirar a las y los xalapeños que están en los padrones, y es que, recordó que se trata de recursos federales y cuya entrega está incluso en la Constitución Política.

Lamentó que se estén utilizando estos programas para amedrentar a la población o para meterles miedo al asegurar que de no ganar sus candidatos se les van a retirar. “Yo les garantizo que no les van a quitar absolutamente nada. Incluso vamos a buscar la forma de incrementarlos”, dijo.

Precisó que se trata de apoyos que vienen desde hace mucho tiempo e incluso han sido apoyados y promovidos por otros partidos políticos. No obstante, recordó que a pesar de las amenazas, es fundamental que la ciudadanía vote sin presiones y con la convicción de que quien ocupe la alcaldía sea alguien que realmente pueda solucionar los problemas de la capital. “Es más por ese sentido que hacer algo por miedo”, refirió.

David Velasco Chedraui / Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Velasco Chedraui recordó que el apoyo de la ciudadanía de Xalapa se demostró el pasado domingo cuando miles de personas salieron a las calles y acompañaron a los candidatos de la alianza “Veracruz Va” a una marcha multitudinaria. Precisó que, a diferencia de otras movilizaciones, la del domingo fue una marcha de convicción a la que acudió la gente por su propia voluntad, sin acarreos ni dádivas. “Fue gente que realmente busca el cambio y eso nos da mucho optimismo. A diferencia de otras marchas donde amenazan incluso a los trabajadores de gobierno que si no van pueden perder su trabajo, en esta acudieron sin presiones. Ahí está la diferencia cuando es por convicción y cuando es por amenaza”.

COMO ALCALDE SEGUIRÁ CAMINANDO POR XALAPA

Con más preparación que nunca, el candidato a la presidencia municipal de Xalapa se dijo listo para llevar a cabo un mejor trabajo al frente del ayuntamiento. Indicó que durante el mes que duró esta campaña tuvo la oportunidad de volver a caminar por las calles y colonias de Xalapa y tiene más claras la necesidad de cada una.

El caminar fue una de mis estrategias porque la gente te quiere ver en sus colonias, te quiere ver en su casa, en sus negocios. Quieren que camines con ellos para que veamos todos los problemas que tiene

Por ello, adelantó que estos recorridos seguirán siendo parte importante de su trabajo como alcalde en caso de verse favorecido en las urnas este domingo 6 de junio. Recordó que durante su administración los fines de semana llevaba a cabo caminatas por diversas zonas y se hacía acompañar de su equipo de trabajo y de personal de CMAS, Obras Públicas, Parques y Jardines y Alumbrado para, en la medida de lo posible, ir solventando los problemas que iban encontrando.

“Creo que debería ser una práctica incluso hasta obligatoria del alcalde porque es la única forma de darte cuenta realmente de los problemas que tiene Xalapa. Lo volveríamos a hacer”.

Aunado a esto, dijo, tiene pensado llevar a cabo reuniones entre semana con jefes de manzana de todas las zonas de Xalapa para escuchar las necesidades de cada una de sus colonias y para que el equipo de trabajo municipal tenga claro dónde hace falta su intervención.