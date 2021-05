Tengo principios que aplico para servir: Villalpando

"Yo le apuesto a que llegue Ricardo Ahued, y con él y el gobernador, vamos a destinar recursos suficientes a las colonias populares en primer lugar, así como a proyectos que detonen el desarrollo económico de esta ciudad", indicó Rafael Hernández Villalpando, candidato de Morena a la diputación federal por el distrito diez, Xalapa urbano.



Agregó que como diputados federales necesitan legislar con una visión de trabajar por todo el territorio mexicano, sin embargo como representante popular por Xalapa tiene sus inclinaciones por este distrito y sus ciudadanos.



En entrevista con Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, por ABC Radio, el exalcalde de Xalapa puntualizó que entre los puntos más importantes que tiene en su agenda está la educación y comunicación o información, porque éstas deben ir de la mano.

Al cuestionarle por qué la gente votaría por él, asentó que porque le conocen, “la gente sabe que soy capaz de transformar mis responsabilidades en actos que beneficien a la colectividad, tengo desde hace muchos años principios y valores que aplico para servir y no servirme”.



Explicó que la principal labor del diputado es legislar, aunque su papel como gestores se vició porque se les daba de uno a 20, 30 y hasta 40 millones de pesos por año para algunas obras, “fue un vicio porque la función elemental del legislador es hacer leyes buenas que hagan que el equilibrio económico y social, educativo y cultural del país se equilibre”.



La otra gran función de los diputados es aprobar la ley de ingresos, los recursos con los que va a operar los gobiernos federal, los estatales y los municipales, junto a lo que viene el presupuesto de egresos, con que van a hacer frente a sus necesidades, esa es la tarea fundamental de los diputados federales.



Otra tarea, muy importante, es la Auditoría Superior de la Federación, auditar los recursos no es posible hacerlo al mismo tiempo en los 2 mil 454 municipios del país y en los 32 estados, así como a todo el aparato federal, “hay elementos selectivos de los propios auditores y creo que lo han hecho hasta esta fecha más o menos bien, debe mejorarse aún más”.



Sobre las críticas que ha recibido porque no se le vio en Xalapa, aclaró que fue por respeto a quienes tienen a su cargo la tarea ejecutiva, ejecutar el presupuesto que los diputados asignaron a los municipios, estados y federación, “meterme en eso no habría ayudado a resolver porque los diputados no contamos con un centavo, por fortuna en la Sexagésima Cuarta Legislatura se terminó con ese vicio, porque muchos diputados no destinaban todo lo que se les autorizaba para la obra pública a la que se habían comprometido. Qué bueno que no manejemos recursos económicos”.



Indicó puede hacer peticiones respetuosas a los alcaldes, a gobernadores "porque somos diputados en toda la nación, en Coahuila, Campeche, Quintana Roo, por lo que se requiere legislar con una visión de todo el territorio mexicano".



Reiteró que educación y comunicación o información deben ir de la mano, junto con las redes sociales, puesto que eso le permite a la sociedad estar informado de mil maneras, sin embargo se debe tener la capacidad para saber qué información recibir y cuál no y luego procesarla, porque no es fácil.



“Otra reforma de la que estoy muy orgulloso es que ya se incorporó en el sector salud la medicina tradicional preventiva, la medicina tradicional de los pueblos, la herbolaria con la que se cura mucha gente y se cura bien, no sólo la alópata que cura de la noche a la mañana pero trae efectos secundarios”.



Insistió en que educación y comunicación son importantes para estar bien informados, porque "ya nos pegó una pandemia, que aún no está vencida, tenemos el décimo segundo lugar en vacunación en el mundo"; pero a veces las pandemias llegan y se quedan, toman otra forma de llegar al cuerpo humano y afectarlo, por lo que la medicina tradicional y herbolaria es una alternativa, junto con el deporte.



Sobre la regulación de las redes, consideró que no será fácil el intento y que los dueños de ciertas marcas a lo mejor tendrían que estudiar el caso, pero por lo pronto seguirán estando libres, por lo cual la gente debe tener el criterio y lo tiene para seleccionar la información que va de acuerdo a su forma de pensar o considera que es verás, ésta es fundamental porque ya la gente es muy consciente, capaz y racional, concluyó.