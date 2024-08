"Una experiencia gratificante que me llena de orgullo": Teniente comparte su historia de rescate

Veracruz, Ver.- Hace dos semanas, en medio de la temporada vacacional de verano, Mayra Itzel Pineda Melchor vivió una de las experiencias más satisfactorias en el servicio naval, cuando logró reanimar a un hombre que se había ahogado en la playa Chachalacas.

¿Cómo ayudó la Teniente de Corbeta a rescatar al hombre que se ahogó en la playa?

La enfermera, quien es Teniente de Corbeta asignada a la Sección Sanitaria de la Tercera Brigada de Infantería de Marina, señaló que apenas llegaba con el personal que presta servicios de atención y vigilancia en dicha playa, cuando fueron abordados por personas que pedían ayuda para rescatar a dos personas que se encontraban mar adentro.

“Fue una experiencia muy gratificante que me llena de orgullo, sucedió hace aproximadamente 15 días, cuando llegábamos a la playa con todo el equipo, que está conformado por nadadores de rescate, nadadores de playa, los toleteros, personal de la Secretaría de Marina que nos ayuda con la seguridad, estábamos llegado a la playa de Chachalacas cuando acudió a nosotros personal civil con cuatrimotos, que nos informaron que había dos personas mar adentro pidiendo el auxilio”, cuenta.

Mayra comparte que recibió a la primera persona y se corroboró que se encontraba bien, era una mujer de 19 años; sin embargo, la complicación fue cuando la otra persona –un adulto de 35 años- fue sacado del agua sin signos vitales.

En ese momento se decidió ayudar con RCP para tratar de reanimarlo, lo que se logró en unos minutos, en medio de una gran tensión y expectativa de las personas alrededor que le pedían ayuda.

“Son muchas emociones, escuchar a los familiares cómo te piden ayuda, como requieren de tus servicios, y saber que la Secretaría de Marina Armada de México nos brinda la capacitación, todas las herramientas, y contamos con las habilidades para poder hacerlo, sin duda alguna llena de orgullo y siempre va a ser una buena experiencia para nosotros”.

La teniente afirma que cuando brindaba la atención al hombre que se había ahogado, se concentraba en pensar que se trataba de un familiar, dando todo lo necesario para que pudiera sobrevivir.

La enfermera es Teniente de Corbeta asignada a la Sección Sanitaria de la Tercera Brigada de Infantería de Marina | Foto. Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Pensaba que podría ser bien mi padre, mi hermano, alguien de mi familia, como personal del sector sanidad naval y como enfermeras, siempre debemos atender como nos gustaría que nos atendieran a nosotros, como nos gustaría que atendieran a un familiar, y darlo todo”, recuerda.

Tras lograr estabilizar al joven fue enviado a la clínica del IMSS en Ciudad Cardel, en donde se le brindó atención especializada, salvándole así la vida.

Mayra Itzel Pineda señaló que este tipo de accidentes son comunes cuando están asignados a la atención de civiles en las playas, ya que pocas personas atienden las recomendaciones de las autoridades.

“Los bañistas a veces no acatan las indicaciones de protección civil, de la Secretaría de Marina, cuando les dicen que no se metan a lo hondo, que no rebasen las líneas de las boyas para no peligrar, muchos no tienen los conocimientos para nadar y eso fue lo que sucedió. Aunado a que no sabemos si están en estado etílico, si acaban de comer y no atendieron la recomendación”, comentó.

Rescate en playa de Chachalacas

Es de recordar que el pasado 25 de julio, elementos de la Marina rescataron a un hombre y a una mujer que se ahogaban en el mar, en la playa de Chachalacas, del municipio de Úrsulo Galván. Se percataron por la movilización de bañistas, debido a que la pareja tenía dificultad para salir del mar.

De inmediato, los marinos ingresaron al mar para llevar a cabo el rescate de los dos bañistas y con el apoyo de una embarcación menor llevarlos a la zona de playa. A su arribo, personal naval efectuó el procedimiento de reanimación cardiopulmonar al hombre, ante la ausencia de signos vitales.

Durante algunos instantes, los militares brindaron RCP al bañista, hasta lograr su reanimación. Asimismo, los marinos otorgaron atención médica a la mujer, quien se encontraba consciente y estable.