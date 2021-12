Tensa situación política en Veracruz, tras detención de Del Río

Agentes de la Policía Ministerial detuvieron a José Manuel "N" como presunto involucrado en el homicidio en agravio del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones, Remigio René "N", cometido el pasado 4 de junio en esa localidad.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE), precisa que su captura se lleva a cabo con base en una orden de aprehensión, derivada del proceso penal 414/2021.

Al indiciado se le acusa de presunto homicidio doloso calificado en agravio de Remigio René, quien aún muerto ganó la alcaldía de Cazones dos días después de su homicidio.

Previamente, la noche del 22 de junio, la Policía Ministerial detuvo en Coatzintla a Omar "N", alcalde electo de Cazones y quien fue coordinador de campaña de Remigio René. También detuvo a Gustavo "N", integrante del equipo; ambos actualmente bajo prisión preventiva de un año.

Aunque la FGE no da más detalles de la captura de José Manuel, policías dicen que es originario de Córdoba, político, economista y académico, además de ser miembro de Movimiento Ciudadano, expresidente municipal de Tecolutla y diputado federal, con residencia actual en Papantla y secretario de la Coordinación Política en el Senado de la República, donde labora con el senador de ese partido Ricardo Monreal Ávila. Más tarde sería presentado en audiencia inicial ante un juez de proceso y procedimiento oral para que defina su situación jurídica.

Remigio fue atacado a balazos en su casa de Cazones la noche del 4 de junio y trasladado a un hospital de esa región, donde murió. Las elecciones fueron dos días después y Remigio, aún muerto, ganó la alcaldía de ese municipio.

Detención de José Manuel, alejada del principio de legalidad: Moreal

Veracruz, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política en el senado de la república, Ricardo Monreal Ávila asegura que la detención de José Manuel "N" está alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente.

A través de sus redes sociales, el senador afirma que en su momento quedará demostrada la inocencia para exhibir el abuso de poder del actual gobierno en Veracruz.

“Lamentablemente fue detenido en Veracruz José Manuel quien es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del senado de la república desde hace tres años, presuntamente por el delito de homicidio de un excandidato a presidente municipal, se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, inventada, construida artificialmente, lo cual se demostrará en su momento”.

Considera que esta situación se presenta en un momento trágico de la vida política de Veracruz en donde la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy frecuentes.

Señala que el estado atraviesa un mal momento en los ámbitos de procuración y administración de justicia porque no tienen autonomía ni independencia.

“Pobre Veracruz tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo, hay cientos de casos de personas privadas de su libertad y no podemos callar ante este grado de barbarie y violación frecuente de los derechos humanos, nos consta el prestigio y la buena fama de los que durante toda su vida ha gozado José Manuel del Río Virgen y tenemos la certeza de que superará este acto ilegal en su contra en aquella entidad, aunque haya tenido que pasare esta desagradable situación”, agregó.

Advirtió que no cederán en la exigencia para que cese este clima de terror y persecución que vive Veracruz porque reclamara con honor y sin temor.

Dante Delgado solicitará desaparición de poderes en Veracruz

Tras la detención del Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel “N”, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, dio a conocer que solicitará la desaparición de poderes en Veracruz.

En conferencia de prensa, aseguró que se trata de una “privación ilegal de la libertad ordenada desde Palacio de Gobierno en Veracruz”.

“Conforme al artículo 76 fracción V solicitaré al Senado de la República que investigue estos hechos indignantes para que, de proceder, demos inicio al procedimiento de desaparición de poderes por quebrantar el orden constitucional”, dijo.

Con evidente molestia, dirigió un mensaje en contra del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a quien calificó como "incompetente y mediocre”.

Consideró que existe una crisis en la independencia y capacidad entre los poderes del Estado, ya que hay sometimiento de los órganos autónomos, en este caso, de la Fiscalía General del Estado.

“La incapacidad probada del titular del poder Ejecutivo se manifiesta una y otra vez, en general omitía dar opiniones sobre este nombrado Gobernador por la gente, me da ternura por no decir que me da vergüenza cuando lo escuchamos pronunciar tantos dislates, ¿dónde está la política veracruzana frente a un Gobernador que se llama así porque fue ejercicio de una avalancha electoral del 2018?”, manifestó.

En su opinión, se está protegiendo a quien tendría que ser el principal sospechoso del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones, Remigio Tovar, “no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa, el que era el suplente de nuestro candidato y quien es implicado de este lamentable crimen ya sentó su base con el proyecto político del Gobernador”.

“Yo no soy nadie para estar fincando responsabilidades, pero sí para señalar los hechos, lo único que les puedo decir es que hay una perversión de lo que significa el ejercicio del poder y la conquista del poder, estos están trabajando ahora y se están imaginando resultados electorales futuros, cuando no es así”, expuso.

Además, se lanzó contra la Fiscala Verónica Hernández Giadáns, asegurando que actúa con abuso de poder y atendiendo órdenes desde Palacio de Gobierno.

Ante ello, vaticinó que le pasará lo mismo que a sus antecesores, Luis Ángel Bravo Contreras y Jorge “N”, “pronto, muy pronto se procederá en contra de García Jiménez y Hernández Giadáns, quien por incompetencia, obsequiosa y por violar la Ley seguirá los pasos de sus antecesores”.

“Recuerden ustedes a Bravo, lo que le pasó por abuso de poder y dónde está Jorge "N", se ha estado permitiendo el ejercicio de poder cuando se nombra aparentemente a una persona independiente en un organismo como el que hoy ella se desempeña. Tendrá que responder por este secuestro político, tendrá que responder porque no vamos a permitir el abuso de poder, ni la impunidad, cuando se gobierna por vulgares funcionarios sin principios y representantes genuinos de una corrupción y, además, carentes de escrúpulos”, comentó.

Finalmente, manifestó que este jueves se trasladará a la Ciudad de México para iniciar el proceso de desaparición de poderes de Veracruz.

“Existe una profunda indignación de Dante Delgado y he recibido la solidaridad de los senadores que integran los grupos parlamentarios en la Cámara de Senadores, mañana, por este evento, regresaré a la Ciudad de México e iniciaré de inmediato las acciones necesarias para contener los ímpetus de barbarie de un gobernante que no merece ser”, agregó.

Con información de Itzel Molina | Diario de Xalapa