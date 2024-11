TEV declara inexistencia de violencia política contra Dorheny García Cayetano

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió que no hubo violencia política en razón de género en la denuncia interpuesta por la diputada local de Morena, Dorheny García Cayetano, contra el excandidato de la coalición PAN-PRI-PRD, Américo Zúñiga Martínez.

¿Por qué denunció Dorheny García Cayetano a Américo Zúñiga Martínez?

Durante la sesión pública de este viernes 8 de noviembre, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió el expediente TEV-PES-106/2024, en el cual la diputada García Cayetano había denunciado a Américo Zúñiga Martínez, junto con Antonio Ferrari Cazarín, Azul Rivera y Mariel Díaz, por presunta violencia política de género derivada de una publicación en la cuenta personal de Facebook de Zúñiga.

En esta publicación, Zúñiga Martínez aludió a la gestión de García Cayetano en la Secretaría del Trabajo y como diputada federal en el periodo 2018-2021, en el marco de una reunión con vecinos de la colonia 21 de Marzo, en Xalapa.

No obstante, el TEV concluyó que dichas expresiones no constituían violencia política de género, ya que no afectaban la participación de Dorheny García en su función pública ni contenían elementos discriminatorios de género.

El tribunal consideró que las críticas vertidas en el ámbito político están protegidas dentro del derecho al debate público y que no implicaban ataques motivados por el género de la diputada.

Sanciones por violencia política en otros casos

Por otra parte, el TEV declaró la existencia de violencia política en razón de género en un caso vinculado al Ayuntamiento de Jalcomulco.

En el expediente TEV-JDC-148/2024, se determinó que el presidente municipal, David Meza Hernández, y el regidor único, Jorge Galán Cid, incurrieron en violencia política contra una edil al revocarle la representación del Ayuntamiento, generando una relación de poder asimétrica.

Como resultado, se ordenó su inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, y se dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.

Otros asuntos abordados en la sesión del TEV

En la misma sesión, el tribunal atendió varios juicios de protección de derechos político-electorales de ciudadanos.

En el juicio TEV-JDC-208/2024, promovido por la diputada local Monserrat Ortega Ruiz contra Federico Salomón Molina, presidente estatal del PAN en Veracruz, el TEV consideró procedente el recurso y ordenó reenviar la impugnación a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN.

En el juicio TEV-JDC-127/2024, interpuesto por la regidora cuarta de Acayucan, Paola García González, el TEV declaró inexistente la violencia política en razón de género debido a la falta de evidencias que respaldaran la repetición del acto reclamado.

En el juicio TEV-JDC-175/2024, presentado por el regidor único del Ayuntamiento de Ayahualulco, el TEV determinó que si bien hubo obstrucción en el ejercicio de su cargo por parte del tesorero municipal, no se actualizaba violencia política en razón de género.

En el caso TEV-JDC-150/2024, promovido por la síndica única del Ayuntamiento de Coetzala contra el presidente municipal, el TEV concluyó que hubo una obstrucción al ejercicio de su cargo al no haber recibido la documentación necesaria para una sesión de cabildo. En respuesta, el tribunal ordenó a las autoridades municipales cumplir con las directrices establecidas para garantizar el acceso a la información requerida por la síndica.

Durante la sesión pública celebrada, el Tribunal Electoral resolvió un total de 27 recursos de impugnación, incluyendo 25 juicios ciudadanos y dos procedimientos especiales sancionadores.

Entre los casos revisados, 14 correspondieron a juicios ciudadanos presentados contra cinco presidentes municipales, uno contra el Ayuntamiento de Tierra Blanca y 10 más contra el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Además, se atendieron dos procedimientos especiales sancionadores, uno promovido por la diputada morenista García Cayetano en contra del exalcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez y otro contra el presidente municipal de Papantla.