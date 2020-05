Tianguis de 2 Caminos opera sin medidas sanitarias; se ubica en el municipio con mayor número de casos de Covid-19

Veracruz, Ver.- Sin ningún tipo de protección y medidas sanitarias cada domingo se lleva a cabo el tianguis de la colonia 2 Caminos en la zona poniente de la ciudad de Veracruz representando un grave riesgo para la ciudadanía.

Aunque el puerto jarocho encabeza la lista de contagios y muertes por Covid-19, la ciudadanía se sigue “amontonando” en los mercados y no se protege e incluso llevan a menores y adultos pese a que son parte de la población de riesgo.

Foto: Ingrid Ruiz Rivera | Diario de Xalapa

Según denuncia de algunos vecinos de la zona, desde las 5:00 de la mañana los comerciantes empiezan a instalar sus puestos para ofrecer sus productos desde verduras, carne, pollo, ropa, zapatos y otros artículos de segunda mano.

Incluso mencionan que hay un área donde se vende comida y hay amontonamientos de gente, que desayuna sin lavarse las manos.

“Cada domingo se instalan y no tienen ninguna protección, la gente llega a comprar se amontona y no lleva ni cubrebocas ni careta, además va gente mayor y hasta niños, no sabemos si el ayuntamiento tenga conocimiento, pero cada domingo ha sido lo mismo, entendemos que los comerciantes ese es su negocio, pero no hay ninguna medida sanitaria, es un foco de riesgo”, indicó, Naty, una de las denunciantes.

Detalló que el tianguis abarca más de 10 cuadras cruzando desde la colonia 2 Caminos hasta las Caballerizas y se instala desde las 5:00 de la mañana hasta las 16:00 horas.

“Pedimos que las autoridades se den una vuelta para que se revisen las condiciones de como trabajan, en verdad entendemos la necesidad de cada persona, pero vivimos muy cerca y podemos vernos afectados, hay mucha gente que, si se está cuidando y los casos van aumentando porque hay otros que no respetan las medidas”, insistió.