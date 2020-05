 Tianguistas se manifiestan, piden apoyo a las autoridades para enfrentar pandemia

XALAPA, Ver.- Integrantes de la organización Orgullo Mexicano se manifiestan en la plaza Lerdo para pedir a las autoridades estatal municipales apoyos económicos o permiso para seguir trabajando en los tianguis, a fin de enfrentar la pandemia que se vive por el Covid-19.

Rodolfo Rubio Contreras, representante de la organización, dio a conocer que en varias ocasiones han solicitado ayuda a las autoridades municipales, sin que, a la fecha, se les resuelvan sus peticiones.

Recordó que desde hace 15 años se colocan los jueves en la calle Gildardo Avilés de la colonia Rafael Lucio y los sábados en las inmediaciones del estado Colón; sin embargo, desde hace algunas semanas tienen impedido trabajar porque únicamente se les permite la instalación a los comerciantes de productos básicos y de alimentación.

A nosotros como líderes nos tienen amenazados: no hagas esto, no hagas lo otro porque te quito de la calle, nos dicen, después nos van a querer quitar del Colón y eso es lo que no queremos, nosotros necesitamos trabajar

El líder de los tianguistas aseveró que han tenido reuniones directas con Juan Vergel Pacheco, director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, quien, presuntamente, no les ha dado una respuesta a sus peticiones.

Mencionó que se encuentran desesperados porque no han podido trabajar y carecen de recursos para el sostén de sus familias, por lo que este día, al igual que la semana pasada, decidieron manifestarse para hacer visible su petición.

Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

Nosotros queremos trabajar, nos dicen que no se puede, pero tampoco nos dan una solución para poder tener dinero y mantener a nuestras familias, si esta pandemia sigue no sabemos cómo le vamos a hacer, vivimos al día y tiene semanas que no vendemos, necesitamos que nos escuchen y que nos resuelvan lo más pronto posible