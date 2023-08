Detienen a Fidel “N”, exdueño de Tiburones Rojos de Veracruz

Este día en la Ciudad de México elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Fidel “N”, empresario orizabeño y exdueño del desaparecido equipo de futbol, Tiburones Rojos del Veracruz.

Su intervención habría sido por presuntamente por el delito de fraude procesal que estaría ligado al litigio que enfrentaba por las acusaciones en su contra hechas por la empresa Arrendadora internacional, subsidiaria de conocida televisora nacional.

¿A dónde fue trasladado Fidel "N"?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el veracruzano fue intervenido en inmediaciones del Juzgado de Almoloya de Juárez del Estado de México y luego fue trasladado al Reclusorio Norte para ser puesto a disposición del Juez de Control.

El 20 de septiembre de 2021, el empresario fue detenido por fraude genérico en contra de dicha empresa; luego el 15 de octubre de 2022 sus abogados lograron que fuera variada de medida cautelar de prisión preventiva por lo que pudo seguir su proceso en libertad con un brazalete geolocalizador, con el objetivo de que no saliera de la demarcación del Estado de México.

Fue en febrero que logró un amparo para retirar el artefacto de su cuerpo con el pago de una fianza, sin embargo, seguía el proceso ahora en libertad.

Fue esta mañana cuando salía de una audiencia de los Juzgados de Almoloya de Juárez, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), una vez más lo detuvieron y trasladaron al Reclusorio Norte para ser puesto a disposición de un Juez de Control.

La desafiliación del equipo Tiburones Rojos del Veracruz fue el 5 de diciembre de 2019, cuando Fidel “N” era el propietario, sin embargo, al no cumplir con los estatutos y requisitos para jugar en la liga, sumado los problemas económicos, pues debía salarios atrasados a jugadores, personal de la institución, cuerpo técnico y no poder demostrar que contaba con la solvencia económica para cubrir sus deudas, el equipo quedó fuera de la Liga MX.

Hasta el momento la marca del conjunto continúa en disputa por lo que el Estado no puede contar con un equipo profesional que lleve ese nombre, incluso, hubo informaciones que pronto regresará un equipo profesional al puerto de Veracruz, pero ya no serían los Tiburones Rojos, nombre que la misma afición deberá elegir; en su momento surgieron dos: Mantarrayas o Bucaneros y muchos coincidieron que apoyarían, aunque no fuera el Tiburón Rojo, pues lo que desean es que regrese el futbol profesional a la ciudad.