Tiene 88 años, le quitan su casa y ahora está en el hospital

Xalapa, Ver.- “Hubieran dejado que se muriera aquí” pidió María de Lourdes Piedad González Landeros, hija de Luz María Landeros Becerra, mejor conocida como Doña Luchita, debido a que a sus 88 años fue desalojada por su nieta. A las 7:40 de la mañana, doña Luchita -como la conocen los vecinos- fue desalojada en una ambulancia ante un ataque de nervios porque se iba a quedar en la calle.

Con elementos de la Policía Estatal, Ángel Hiram Domínguez, abogado de su nieta, desalojó a la señora de casi 90 años. Los vecinos hablaron a medios de comunicación ante el desalojo de la señora y de su familia que habitaban el número 70 de la calle Miguel Palacios.

Por cumplimiento del proceso judicial con el expediente 483/ 2016 en un juzgado segundo se cumplió el desalojo de la señora que lleva más de 70 años habitando esa casa. María de Lourdes Piedad González Landeros, hija de doña Luchita, indicó que el desalojó empezó a la 7:45 de la mañana y su mamá está internada en un hospital.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

“Ya se la llevaron, ya la trasladaron, ya la están atendiendo ahorita me está avisando mi prima que está estable, que allá dentro está estable pero ya dirá los médicos lo que prosiga”, dijo. Entrevistada la semana pasada, doña Luchita señaló que sintió amenazada porque el desalojo era un hecho.

María de Lourdes, su hija, mencionó que dona Luchita siguió mal después de la visita del abogado debido a que se prolongó su temblorina. “Yo les decía que me permitieran, que tenía que revisarla que estuviera tranquila para que no se pusiera así y no llegáramos hasta el hospital, pero bueno llegamos hasta el hospital”, expresó.

Indicó que dejó entrar a la mudanza y que sacaran todo de su casa, la señora no metió las manos debido a que la necesidad es de la otra parte.

María de Lourdes comentó que apenas verá dónde van a vivir pero es un hecho de que van rentar, la propuesta del abogado de pagar cinco meses no se dio, porque solo lo ofreció en la primera visita. Agregó que doña Luchita se encuentra con los nervios alterados, padece de su presión, entre otros

Desmintió que doña Luchita vivía con su hijo y su nuera, porque decían que el hijo y la nuera era los participantes de decirle que no se saliera. Abundó que en casa de doña Luchita esperan convertirla en guardería.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

TODO ES LEGAL: ABOGADO

Ángel Hiram Domínguez, abogado de la nieta, aseguró que todo se hizo de manera legal y el inmueble fue adquirido mediante un juicio sucesorio por lo que no es una acción personal contra doña Luchita. Agregó que se realizó el protocolo para personas de la tercera edad por lo que hubo personal de derechos humanos y del DIF, también lo acompañó personal de la Fiscalía General del Estado y del juzgado.

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

“No hubo maltrato, ni violencia contra la señora incluso fue sacada por personal capacitado, paramédicos, que estuvieron pendiente de su salud”, resaltó. Detalló que el proceso judicial los requirió a juicio con el número 483/2016 del juzgado segundo, el cual no fue dictado por un juez interino como se había dicho.

Negó que se haya cometido una violación porque el expediente fue revisado por el tribunal de manera administrativa y no han encontrado violación alguna.

“Mis clientes adquieren la propiedad mediante una sucesión, la adquieren y tienen escritura pública que yo exhibí en el juicio”, aseveró.