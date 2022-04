Tiene experiencia y está capacitado, pero por su edad no lo contratan

Con 60 años cumplidos y una experiencia de más de cuatro décadas en el ramo de la actividad turística, Juan Antonio Hinojosa Moreno pide una oportunidad para trabajar dado que tras la pandemia perdió su empleo y desde entonces no ha podido colocarse bajo la justificación de que “ya está grande”.

Local Con sus papeles en mano, Juan Antonio se ha presentado con entusiasmo en las Ferias del Empleo que se han llevado a cabo en la zona conurbada y aunque su curriculum vitae respaldan una trayectoria de trabajo en el ramo de la hotelería y restaurantes, rápidamente es desechado porque ya tiene los 60 años cumplidos.

Explica que meses antes de que se declarara la pandemia por el Covid-19 laboraba como gerente de un hotel de una cadena importante de hotelería en, sin embargo, el lugar cerró y todos los trabajadores fueron liquidados.

Asegura que cuenta con certificaciones nacionales e internacionales pues gran parte de su carrera la desarrolló en la cadena Grupo Posadas cuya empresa tiene reconocimiento a nivel mundial.

“Me piden mi curriculum, pero ven mi edad y rápidamente lo desechan, que porque tengo 60 años y que mejor me vaya a mi casa a descansar, no es justo porque yo aún me considero joven para trabajar, tengo mucho que dar, trabajo desde los 16 años y cuento con mucha experiencia, he compartido mis conocimientos con jóvenes que también han llegado a ser gerentes de hoteles y restaurantes”, argumenta.

A cuestas carga con una familia; un hijo de 16 años que aún dependen de él por lo que necesita volver a trabajar, ya que quiere seguir estudiando la universidad y los gastos se han ido acumulando.

Menciona que en estos casi dos años de pandemia, algunos amigos le han dado trabajos temporales, entre algunos como supervisor de construcción.

“Tengo una familia y yo los quiero tener bien, tengo a mi hijo de 16 años, muy buen estudiante, él necesita seguir estudiando, me da tristeza y frustración que uno siga trabajando en lo que le gusta, algunos amigos me han apoyado con trabajos temporales, estuve como supervisión de una obra, yo no sabía nada de esa área pero aprendo fácilmente”, señala.

Afirma que ha tenido la oportunidad de trabajar con gente joven, quienes no le han aguantado el paso pues trabaja día y noche.

"Yo no sé por qué determinan que a los 60 años ya no puede trabajar, he trabajado con jóvenes de 20 que no han aguantado mi ritmo, yo no se quien dice que a los 60 años eres un viejo y debes retirarte, sólo si te sientes así retírate, pero yo me siento fuerte", agrega.