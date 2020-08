¿Tienes sucios tus tenis? Aquí te los dejan como nuevos

Francisco Javier Centeno Báez inició limpiando el calzado de sus amigos como hobby y hoy cuenta con “Sneaker Clean”, una pequeña empresa dedicada a dar una segunda oportunidad a tus zapatos favoritos.

Rotos, deslavados, descosidos o rallados por alguna superficie, el calzado favorito principalmente de xalapeños puede ser recuperado como cuando recién salió de una tienda comercial.

“Buscamos que cualquier calzado que nos entreguen se vea como lo sacaste desde su caja, lo que ofrecemos también es servicio de restauración (…) lo damos en precio accesible para que el cliente diga, sí me conviene y no me conviene gastar en otro y evito seguir consumiendo de la industria de los tenis que son muy contaminantes”. Si el diseño de los zapatos se perdió por completo y el dueño planea uno nuevo, Francisco propone al cliente opciones para reconstruirlos con un costo extra, así como también restaurarlos en caso de llevar una ruptura o daño físico.

Ver esta publicación en Instagram 🔴 GUCCI 🟢 Tus sneakers favoritos están en buenas manos con @sneaker.clean03 🔥 Una publicación compartida de Sneaker Clean (@sneaker.clean03) el 8 Jul, 2020 a las 6:42 PDT

“El cliente puede tener ya sus tenis y sobre ellos pintarlos o incluso, si ellos quieren que nosotros los consigamos y los pintemos, también lo podemos hacer”, contó Francisco vía telefónica.

Su servicio cuenta con dos tipos de limpieza: estándar, lo entregas el lunes y el siguiente lunes los tendrás en tus manos, y exprés, que dura tres días contando el día que los llevas.

Ver esta publicación en Instagram Aquí el proceso de nuestro primer custom en colaboración con @ferrcases disfruten y vean el gran cambio 🔥🤩 Una publicación compartida de Sneaker Clean (@sneaker.clean03) el 3 Jun, 2020 a las 6:02 PDT

“Empezamos a desinfectar los pares, tanto al recibirlos como al entregarlos. Hicimos mejoras en el envío como reducir el costo hasta un 50 por ciento partiendo de tres pares, el cliente solo pagaba la mitad y nosotros absorbemos el resto”, indica.

El empleo del joven es promocionado en la red social de Instagram, en donde publica frecuentemente el antes y después de cada calzado que llega a su poder. A través de esta red social es cómo ha conseguido clientes de diversas partes del país.

A través de esta red social es cómo ha conseguido clientes del puerto de Veracruz y Puebla, quienes esperan un poco más de lo habitual para recibir el servicio.

Virales ¿Ya tienes la tuya? “Friditas” nos han robado el corazón

Doble Vía “Gasto Hormiga”, evita una crisis financiera en el bolsillo