Tito, encarcelado por investigación yunista: Gobierno; enojo en panistas

Córdoba, Ver. - Fue un caso Yunista la denuncia e investigación respecto a Tito "N" por presuntos desvíos y enriquecimiento ilícito, en su momento no se supo actuar conforme a la Ley, mencionó Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado de Veracruz.

Señaló que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares como ex gobernador del estado fingió amnesia en torno a este caso, donde además, manifestó ocultar complicidades de corrupción pasadas.

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez se reunió con alcalde electo, Juan Martínez Flores y la diputada Lourdes Juárez Lara | Foto: Jaime Ramírez | El Sol de Córdoba

"Quiénes falsamente señalan que este gobierno ha actuado autoritariamente fingen no saber que la denuncia e investigación en contra de Tito "N", inició en mayo del 2017 en la procuraduría General de Cosamaloapan, en ese momento era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winkler como fiscal general del estado".

Local

En entrevista a los medios el gobernador en su visita a la ciudad de Córdoba, dio a conocer que en el 2012 se tuvo la investigación por supuesto fraude millonario cuando Tito "N" fue alcalde de Tierra Blanca y ahora dicho municipio tiene un daño patrimonial de más de 35 millones de pesos.

"Este caso de corrupción se turnó a la fiscalía anticorrupción y fue el ex Fiscal Marcos quien la proceso en junio del 2019, por lo tanto, es una de las carpetas que los Yunistas iniciaron y luego guardaron con sospechosa complicidad".

Finalmente, comentó que el caso de Tito "N" está turnado a la Fiscalía y será este ente el que continúe con el caso.

Cabe hacer mención que el Gobernador llegó a la ciudad de Córdoba donde tuvo una reunión con el alcalde electo, Juan Martínez Flores, así como con la Diputada Local, Lourdes Juárez Lara.

Indira Rosales acusa de traidores a Julen Rementería y Joaquín Guzmán

Veracruz, Ver.- Tras aclarar que la campaña continuará con Tito Delfín como candidato a presidente pese a su detención, la candidata a secretaría general Indira Rosales San Román arremete contra Julen Rementería del Puerto y Joaquín Rosendo Guzmán Avilés acusándolos de traicioneros y de ser una vergüenza para el partido.

Tras la detención de Tito Delfín Cano con quien integra la fórmula para buscar el Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, responsabilizó al gobierno de Cuitláhuac García de estar involucrado en el acto al señalar que Morena usa el poder para agredir a sus opositores, inventar delitos y aprehender a quienes están en su contra.

Indira Rosales San Román, senadora panista/Foto: Cortesía | Senadora

Asegura que la figura de Tito Delfín estorba al actual gobierno porque les conviene tener a “peleles” que puedan manejar a su antojo y en el caso del exalcalde de Tierra Blanca se había comprometido a encabezar una oposición firme contra el actual gobierno al que llamó inútil.

Asevera que los verdaderos panistas se levantaran en lucha contra el gobierno para defender a Delfín Cano pero excluyó al senador Julen Rementería del Puerto y el candidato a la dirigencia estatal, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés tras calificarlos como traicioneros.

Te puede interesar: Exsenadora señala a la Fiscalía por detención de Tito "N"

“En conclusión este gobierno no persigue delincuentes, persigue a sus opositores, el gobierno quiere evitar que el PAN sea encabezado por un opositor, quiere mantener a un pelele que siga a su servicio, pero los verdaderos panistas no vendemos nuestra conciencia, lamentablemente no se puede decir lo mismo de Joaquín Guzmán y de Julen Rementería que siempre van a llevar consigo la vergüenza de esta traición al partido”, denuncia.

Rosales San Román, advierte que saldrán a la calle en marchas para exigir la libertad de su compañero y deja en claro que la campaña continuará con Tito Delfín al frente de la candidatura a la dirigencia estatal.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Fernando Yunes señala al aparato gubernamental por detención de Tito

Ante la detención de Tito Delfín Cano, candidato a presidir el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Yunes Márquez, alcalde de Veracruz, señala que el gobierno estatal en turno utiliza el poder para perseguir a sus adversarios.

A través de un comunicado, luego de darse a conocer los hechos, el munícipe de extracción panista apunta que la detención de Delfín Cano confirma el gobierno no persigue delincuentes, persigue a sus opositores.

Fernando Yunes Márquez, presidente municipal de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Así como que se ha actuado de esta manera porque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su gente saben que Tito ganará las elecciones para presidir el PAN en diciembre y por eso le quitaron su libertad.

Local LLama PRD a formar frente que defienda a presos políticos en Veracruz

Sostiene que el gobierno quiere un pelele a su servicio para dirigir el PAN, por eso apoyan a Joaquín Guzmán Avilés y a Julen Rementería del Puerto, quienes siempre llevarán consigo la vergüenza de su traición.

Tito no está solo, indica, por lo que cientos de miles de panistas exigen su libertad y la de los demás presos políticos.

“Aquí estamos Cuitláhuac, dando el frente, tú con tus policías para perseguir a tus opositores y apoyar a tus cómplices, y nosotros con el valor y la razón de nuestro lado”, apunta.

Concluye que no temen las represalias que podrían tener ya que han derrotado a otros que sólo han usado el poder para corromper y para perseguir a sus adversarios.

Exige la libertad tanto para Tito Delfín, como para Rogelio Franco, Goyo Gómez, Nico Ruiz y para Bernardo Segura.

Con información de Celia Gayosso | Diario de Xalapa