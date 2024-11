Congreso del Estado analizará solicitud de presupuesto de la UV

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, aseguró que se analizará la posibilidad de otorgar el presupuesto que está solicitando la Universidad Veracruzana.

En entrevista, indicó que se prevé la desaparición de organismos como el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), por lo que habría ajustes a la asignación del presupuesto.

En la Constitución Política local se estableció que la Universidad Veracruzana tendría un aumento en el presupuesto de manera paulatina hasta llegar a un 4 por ciento del total del presupuesto del Estado.

Ante ello, el rector de la máxima casa de estudios, Martín Aguilar Sánchez, acudió al Congreso local para presentar el documento de solicitud de presupuesto.

Presupuesto destinado a la UV se debe analizar

Sobre el tema, el presidente de la Jucopo indicó que sí se tiene voluntad para atender el reclamo de la Universidad, pero se debe analizar todo el presupuesto.

"Se debe analizar la capacidad financiera que tendrá la administración de la gobernadora electa Rocío Nahle García", dijo.

Además, afirmó que muchos recursos serán redireccionados para que cada dependencia, organismo y la Universidad tengan el presupuesto adecuado.

"Ningún recurso nos va a alcanzar porque todo mundo está pidiendo ese tema, pero el tema del rector de la Universidad me parece muy viable, se han quedado sin acceder a la Universidad porque no hay presupuesto para contratar más maestros, no tenemos más recursos para más espacios educativos", expresó.

Comentó que se analizará el monto que se le podría dar a la Universidad, la cual es indispensable para que los jóvenes de Veracruz estudien.

Sobre la desaparición de los organismos autónomos, el legislador manifestó que el Congreso local tiene la obligación de armonizar la ley local con las federal, por lo que al desaparecer el INAI sucederá lo mismo con el IVAI.

"Es que a nivel federal se determina, nosotros no podemos resistirnos a una ley, aquí lo único que hacemos es que vamos a armonizar", comentó.