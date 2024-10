Claudia Sheinbaum se llena de elogios de veracruzanos; así fueron los mensajes de felicitación

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, la gobernadora electa, Rocío Nahle García, senadores de Veracruz, diputados federales, diputados locales, titulares de dependencias estatales y representantes de organismos autónomos usaron las redes sociales para felicitar a Claudia Sheinbaum Pardo por ser la primera mujer en llegar a la presidencia de México.

Algunos publicaron sus mensajes al ser militantes del partido Morena, otros por reconocimiento por ser la primera mujer en 200 años que llega a la titularidad del Ejecutivo federal.

Las etiquetas "#EsTiempoDeMujeres" y "Llegamos todas" comenzaron a utilizarse en las menciones que se hicieron hacia el cambio de administración y el inicio del periodo presidencial de Sheinbaum Pardo.

¿Qué políticos de Veracruz felicitaron a Claudia Sheinbaum Pardo?

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló: "¡Momento para la historia! La primera Presidenta en México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo".

El mandatario estatal apreció en una fotografía en la que está acompañado de los diputados federales representantes de Veracruz en el Congreso de la Unión.

La gobernadora electa, Rocío Nahle García, también publicó un mensaje en el que expuso: "Felicito a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Claudia Sheinbaum Pardo, por su toma de protesta. Logro que refleja su esfuerzo y pasión, así como el apoyo de todas y todos los mexicanos. Mucho éxito en este segundo piso de la transformación".

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre se unió a las felicitaciones al manifestar: "Un nuevo capítulo comienza con esperanza y liderazgo. Hoy, primero de octubre, reescribe la historia de México al ser la primera mujer en asumir la presidencia del país".

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín realizó una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, rumbo al Zócalo capitalino, donde se realizará el evento masivo de la presidenta de la República.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Adriana Esther Martínez Sánchez comentó: "Este es un hecho histórico en nuestro país, ya que un nuevo capítulo comienza con la llegada de la primer mujer presidenta. Seguiremos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación".

Los tres senadores de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Claudia Tello Espinosa y Miguel Ángel Yunes Márquez manifestaron su apoyo a la presidenta de la República.

"Es un honor haber compartido la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador y hoy de Claudia Sheinbaum. Mujer y hombre de lucha, que han traspasado las fronteras del cariño y amor al pueblo de México. Su entrega y entereza son muestra fiel de los principios de: no mentir, no robar y no traicionar al Pueblo de México", publicó Claudia Tello Espinosa.

"Por el bien de México deseo mucho éxito a la Doctora Claudia Sheinbaum en su tarea como Presidenta de la República, primera mujer que ocupa ese cargo en toda nuestra historia", fue el mensaje de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara manifestó: "Este es un momento histórico, democrático, un logro del pueblo para el pueblo.Desde el recinto Legislativo este día damos un paso más en la construcción del segundo piso de la #Transformación de #México".

Aprovechando que fue un día inhábil, titulares de las dependencias estatales se trasladaron a la Ciudad de México para ser partícipes de este momento.

Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil estatal, publicó en su Facebook: "Tomó protesta nuestra primera Presidenta de México, abanderada por dos titanes de la lucha por la democracia! la Transformación, continúa".

El titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, quien permanecerá en el cargo durante la administración de Rocío Nahle García, expuso: "Su liderazgo representa el valor, la esperanza y la voluntad del pueblo de México que ha hecho posible este momento histórico. Con usted, México abre un nuevo capítulo, uno en el que la equidad, la inclusión y la prosperidad compartida se fortalecen con el #SegundoPiso de la #CuartaTransformación".

El secretario de Gobierno, Carlos Alberto Juárez Gil comentó: "Hoy se marca un nuevo ciclo en la vida pública de México, la lucha que un líder político inició hace muchos años ha rendido frutos y nos deja un país avanzando, logrando sacar con su total entrega, a un pueblo que se encontraba estancado en una crisis social, económica y cultural, nos deja un país moviéndose para adelante con un nuevo estilo de gobernar cercano a la gente, transparente y humanista".

La jefa de la Oficina de Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, únicamente manifestó: "Tenemos presidenta".

