Veracruz tendrá gobernadora este domingo: Así será la toma de protesta de Rocío Nahle

Este domingo, Rocío Nahle García rendirá protesta como gobernadora de Veracruz por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2030, convirtiéndose así en la primera mujer que llega a este cargo de elección popular en la entidad.

Nahle García rendirá protesta ante el Congreso Local en una ceremonia que está programada para las 11 de la mañana de este domingo y a la que asistirá la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como 14 gobernadores de diferentes estados.

¿Cómo será la toma de protesta de Rocío Nahle como gobernadora de Veracruz?

De acuerdo al protocolo, la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, quien preside la Mesa Directiva del Congreso local será la responsable de tomarle protesta a la próxima gobernadora.

La Constitución Política del Estado de Veracruz señala en su artículo 45 que la nueva gobernadora deberá rendir el siguiente mensaje: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden".

Para el desarrollo de esta actividad, se contempla un operativo de seguridad que abarcará la avenida Encanto, calle principal en donde se ubica el Palacio Legislativo, así como vías aledañas.

Este domingo, Rocío Nahle García rendirá protesta como gobernadora de Veracruz por el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2030 | Foto: David Bello / Diario de Xalapa

El ingreso a este recinto será a partir de las 9:00 horas y se determinó que únicamente asistirán 300 invitados, todos ellos deberán portar una invitación especial, la cual cuenta con un código QR que les permite registrar el ingreso. Además, se establecieron algunos lineamientos para el ingreso de los representantes de los medios de comunicación, quienes debieron realizar su registro previo.

Una vez que concluya el acto oficial en el Palacio Legislativo, la gobernadora se trasladará a Palacio de Gobierno, donde se prevé, tomará protesta a las personas que formarán parte de su Gabinete.

Tras ello, se tiene programado que se lleve a cabo una actividad pública en la plaza Sebastián Lerdo, donde se reunirán militantes y simpatizantes del partido guinda. Ahí, Nahle García dará su primer mensaje público como gobernadora al pueblo de Veracruz.

Aunque se tiene programado que inicie a las 12:30 horas, la cita para los asistentes a este evento es a partir de las 9:00 horas. Debido a la afluencia de personas que se espera, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz confirmó que se llevará a cabo un operativo vial, de seguridad y protección civil a fin de proteger la integridad de los asistentes.

Rocío Nahle García, obtuvo el triunfo en la urnas el pasado 2 de junio. La representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos políticos Morena-PT-PVEM-Fuerza por México Veracruz logró la victoria al conseguir 2 millones 124 mil 214 votos en las urnas, venciendo a su contrincante José Francisco Yunes Zorrilla, quien fue candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz (PAN-PRI-PD).

Tras casi seis meses de la jornada electoral, Rocío Nahle García se convertirá este domingo 1 de diciembre en la primera mujer que llega a la gubernatura y sustituirá a Cuitláhuac García Jiménez, quien fue el primer representante de Morena en ocupar este cargo.

Tras las elecciones, varios partidos políticos presentaron recursos de impugnación en Tribunales, a fin de invalidar los resultados; sin embargo, el pasado 13 de noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el triunfo de Rocío Nahle García como gobernadora electa de Veracruz para el periodo 2024-2030.

Una vez que concluya el acto oficial en el Palacio Legislativo, la gobernadora se trasladará a Palacio de Gobierno | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Ese mismo día, en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, se llevó a cabo la firma del Acta de Transición de la Administración Pública Estatal 2019-2024 y 2024-2030, encabezada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y la gobernadora electa, Rocío Nahle García.

Gabinete de Rocío Nahle está listo: ¿Quiénes lo integran?

Desde junio pasado la gobernadora electa inició el proceso de nombramientos de las personas que formarán parte de su administración, por lo que a la fecha ya tiene completo su equipo de trabajo.

Las personas que formarán parte de su Gabinete estatal son:

Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil

Secretaría de Seguridad Pública, el Contralmirante de Infantería Marina, Alfonso Reyes Garcés

Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Reyes Hernández

Secretaría de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa

Secretaría del Trabajo, Previsión social y Productividad, Luis Arturo Santiago Martínez

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Ernesto Pérez Astorga

Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo Serrano

Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, Margarita Santoprieto Peralta





De acuerdo al protocolo, quien preside la Mesa Directiva del Congreso local será la responsable de tomarle protesta a la próxima gobernadora | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Así mismo:

Secretaría de Medio Ambiente estará Luz María Zaleta Mendoza

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), Rodrigo Calderón Salas

Secretaría de Salud, Valentín Herrera Alarcón

Secretaría de Turismo, Dulce María de la Reguera

Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado

Secretaría de Cultura, María Xóchitl Molina González

Contraloría General del Estado, Ramón Santos Navarro

Jefatura de la Oficina de la Gobernadora y Programa de Gobierno, Irma Aida Dávila Espinoza

Dirección de Comunicación Institucional e Imagen, Rodolfo Bouzas Medina

Dirección de Prensa, Adriana Muñoz Cabrera





