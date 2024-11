Prevén aumento en flujo de extranjeros antes de toma de posesión de Trump

Se prevé que antes de que tome posesión Donald Trump como presidente de Estado Unidos, el próximo 20 de enero, haya un aumento en el flujo de extranjeros por Veracruz que intenten llegar al país del norte, dijo el director de Atención a Migrantes, Carlos Escalante Igual.

Consideró que hay temor de que una vez que llegue al poder, se cierre totalmente la frontera aún cuando actualmente ya existe un control migratorio fuerte.

“Claro que sí, definitivamente va a incrementarse antes de que tome protesta el presidente Trump el intento de llegar a Estados Unidos porque la gente tiene temor de que una vez que llegue él, se cierra total y absolutamente la frontera”.

Sin embargo, explicó que lo que se desconoce es que actualmente la frontera está cerrada y sigue habiendo un control migratorio importante.

“No está liberada la frontera, por más que haya gente que mal informe y les diga que es el momento de pasar, eso es totalmente falso, Estados Unidos siempre cuida mucho sus fronteras, yo no digo que no haya algunos lugares en donde puedan pasar, sí, pero de que cuida mucho su frontera, sí la cuida”.

Respecto a los nacionales que intenten pasar a aquel país, subrayó que el flujo migratorio en México no se ha detenido pero ha disminuido porque han encontrado mejores condiciones y más propicias para quedarse aquí.

Consideró incluso que el llamado "sueño americano" ya no es tal, “ese sueño americano de decir voy a Estados Unidos a ganar dólares, ahorrar dinero y poder mandarlo al país, a la familia, ya no es así”.

Y es que explicó que Estados Unidos se ha vuelto un país muy caro para vivir, lo mismo que las rentas y los alimentos.

“Todo es caro en Estados Unidos, entonces nuestros mexicanos que están yendo allá pues realmente están obteniendo un ingreso, sí, pero les ayuda sólo para sobrevivir y mandar un poco a casa, ya que el sueño americano ya no es tal, yo no recomiendo que vayan a Estados Unidos porque en este país se pueden conseguir mejores oportunidades, actualmente hay mucha oferta de trabajo en el país; no se gana en las mismas cantidades que allá, pero tampoco se gasta en las mismas cantidades de allá”.

Migración documentada

También dijo que lo que sí continúa es la migración documentada puesto que hay empresas y organismos que llevan a cabo trámites de visa laborales y son serios. Dijo que hay un grupo en Tlapacoyan donde al año están tramitando entre 12 a 13 mil visas laborales y están consiguiendo trabajo para gente que va a documentar a Estados Unidos.

“Van por seis meses hasta dos años y regresan, entonces como que se ha regularizado esta situación, porque no podemos ocultar que Estados Unidos requiere nuestra mano de obra, ¿por qué? porque hay muchísimos trabajos que ellos ya no quieren hacer y que nuestros mexicanos son altamente competentes para ese trabajo”.

Sobre los actos de discriminación o racismo

Cuestionado sobre si podrían aumentar los actos de discriminación o racismo con la llegada de Donald Trump, dijo que estas situaciones siempre han existido.

“Siempre ha habido y no se ha normalizado esa mala situación que hay en Estados Unidos, hay gente muy buena, pero también hay gente que cree que por el color de piel o por la situación en que ellos nacieron allá, les da un privilegio, pues yo creo que están muy equivocados, porque al fin de cuentas estamos hablando de seres humanos”.

Asimismo, remarcó que se debe recordar que es la segunda vez que se va a tratar con el presidente Trump, que tuvo unas declaraciones, también desafortunadas cuando fue Presidente de Estados Unidos por primera vez, y mucho de lo que dijo no ocurrió.

“Cuando él se dio cuenta que las cosas no eran como él las creía, le bajó un poquito el tono de declaraciones, por ejemplo yo puedo preguntar, ¿dónde está el muro fronterizo y que iba a pagar México? son propuestas de campaña y en propuestas de campaña se acaba”.

