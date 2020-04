Tomar café con las amigas, un lujo que ya no es posible

Veracruz, Ver.- María del Carmen Hernández es maestra jubilada y dejó de ver a sus amigas desde hace un mes, con las que acostumbraba a reunirse una vez por semana para ponerse al día mientras se tomaba un café.

La emergencia sanitaria por coronavirus la mantiene encerrada en casa, saliendo únicamente para realizar trámites, pero regresando de inmediato a su domicilio para evitar cualquier contagio. Para ella, lo peor del Covid-19 son las afectaciones en cuanto a la convivencia, ya que el aislamiento en casa es la principal recomendación para evitar ser contagiada de la enfermedad que ha cobrado la muerte de varias personas en el estado de Veracruz.

Me ha limitado convivir con mis amigas que teníamos el hábito de salir cada quince días con mis amigas por el cafecito, en eso sí me ha afectado en la convivencia

María del Carmen relata que no es de las personas que acostumbra a salir mucho de casa, por lo que al inicio pensó que mantenerse en cuarentena no le afectaría tanto. Sin embargo, el ver las noticias en la televisión, dice que las cifras de enfermos le genera estrés.

Yo trato de reanimarme, pero también uno anda viendo a ver a qué hora ya podemos salir, me choca estar oyendo las noticias, llega un momento en el que me harto porque eso me hace estresarme más