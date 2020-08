¿Tormenta solar podría golpear la Tierra este jueves o viernes? Esto es lo que sabemos

Has escuchado que una tormenta solar golpeará a la Tierra y que provocará apagones y una comunicación fragmentada? Aquí te contamos lo que sabemos sobre el tema.

Expertos en clima espacial de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtieron que una tormenta solar podría golpear al planeta tierra mañana o este viernes.

Direct hit or near miss? NASA & NOAA #solarstorm predictions show flanking impact at Earth either late on Aug 19 or midday Aug 20! Either way, expect #aurora possible to mid-latitudes. Also, amateur #radio & #GPS reception issues likely on Earth's night side once the storm hits! pic.twitter.com/AUlRrpQxOt — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 17, 2020

De presentarse, podría generar interrupciones en los sistemas de generación y red eléctrica, las comunicaciones por satélite y las señales de radio.

El Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA dijo que una eyección de masa coronal que ocurrió ayer es responsable de esta potencial tormenta solar. Se "anticipa que dicha eyección llegará temprano o a mediados del día UTC el 20 de agosto"

Científicos del Observatorio de Dinámica Solar de la NASA, desarrollaron un nuevo modelo que predijo con éxito siete de las erupciones más grandes del Sol del último ciclo solar, de un conjunto de nueve. Con más desarrollo, el modelo podría usarse para informar algún día los pronósticos de estas intensas explosiones de radiación solar.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, las erupciones solares son capaces de producir rayos X fuertes que degradan o bloquean las ondas de radio de alta frecuencia utilizadas para la comunicación por radio.

Foto: Cortesía | NASA

¿Qué es una tormenta solar?

Una tormenta solar o geomagnética es un fenómeno que se da cuando el sol produce erupciones que liberan radiaciones electromagnéticas, las cuales viajan por el espacio y chocan contra la Tierra al poco tiempo de haberse liberado.

Cuando el Sol produce estas explosiones, la tormenta solar que impacta sobre la Tierra puede alterar los sistemas de GPS, los satélites y las redes de suministro de electricidad.