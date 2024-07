Tormenta Tropical Chris en zona conurbada de Veracruz no dejó afectaciones severas

Veracruz, Ver.- Las lluvias derivadas de la tormenta tropical Chris no dejaron atenciones en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aseguró el titular Alfonso García Cardona.

¿Hay afectaciones en la zona conurbada por el tormenta tropical "Chris"?

Pese al reporte oficial, la ciudadanía daba a conocer a través de redes sociales encharcamientos de ligeros a severos en algunas zonas de la ciudad e incluso la falta de energía eléctrica que en el transcurso del día se restableció.

“Reportes como tal no tengo, por lluvias nada. Recorridos no realizaremos porque es no administrar bien los recursos, la gente puede reportar cualquier situación y agradeceríamos que nos reportaran”, conminó el funcionario.

¿Cuándo ingresará el huracán Beryl al Golfo de México?

García Cardona reiteró el exhortó a la población a reportar cualquier afectación que pudiera registrarse al 911 al tiempo que indicó que se mantienen en alerta por el desplazamiento y comportamiento del huracán Beryl, categoría 4, pues se prevé que el sábado, ingrese posiblemente al Golfo de México y en la noche del domingo o madrugada del lunes impacte en los límites Veracruz y Tamaulipas, ya como tormenta.

¿Se han reportado incidentes en el Carnaval de Veracruz 2024?

En cuanto al saldo del carnaval, García Cardona refirió que es favorable hasta este lunes, indicó que solo brindaron 13 atenciones menores que atendieron los servicios médicos de emergencia como deshidrataciones, heridas menores o desequilibrios patológicos tanto en el concierto masivo y el desfile que se realizó el pasado sábado.

“Atenciones menores, nada grave, nada derivo en hospitalizaciones, todos fue atendido en el punto, es decir en la zona del paseo y del masivo del día sábado, en realidad, todo ha estado muy tranquilo afortunadamente”.

Alfonso García, recuerda que más de dos mil elementos de los tres órdenes de gobierno participan en el operativo de seguridad del Carnaval de Veracruz 2024, los cuales resguardarán los paseos en el bulevar Ávila Camacho y los conciertos masivos.

El director municipal de Protección Civil aseguró que el operativo de seguridad se mantendrá hasta la última actividad del Carnaval de Veracruz 2024, esperando cerrar con saldo blanco.

Refirió por último que se mantiene la vigilancia en las playas con los guardavidas, los cuales arriban a sus áreas correspondientes a las ocho de la mañana.