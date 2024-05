Torre Centro de Veracruz en controversia de corrupción; esto dijeron autoridades

La torre Centro, construida en el Centro Histórico del puerto de Veracruz, nuevamente fue criticada por las autoridades federales y estatales, quienes acusan a los empresarios y los jueces que otorgaron amparos para su construcción de presuntamente cometer actos de corrupción.

¿Cuál es la controversia con la torre Centro del puerto de Veracruz?

Este día la torre fue bautizada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como “el Adefesio”, ya que el mandatario federal considera que se trata de una construcción que afecta la imagen del puerto de Veracruz.

En la conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador indicó que cada vez que visita la ciudad de Veracruz “hace corajes” al ver la edificación, ubicada en la calle Mariano Arista, entre la avenida Xicoténcatl y el callejón José María Peña, en el centro del puerto.

En su opinión, es necesario que se siga denunciando al “cártel inmobiliario” que opera en todo el país y que, aseveró, es responsable de “malas y feas construcciones”.

“Pura influencia, pura corrupción de autoridades, jueces, pseudo empresarios, un ejemplo de eso es lo que vemos en Veracruz, miren eso, en el Malecón, cómo dieron ese permiso y amparos y amparos, pero los jueces están involucrados, todo esto se debe denunciar, hay que acabar con esto”, expresó.

¿Qué dijo el gobernador de Veracruz sobre la torre Centro en el puerto?

En consecuencia, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar un presunto nexo que pudiera existir entre el empresario Arturo Castagné Couturier y el supuesto “cártel inmobiliario” relacionado con la Torre Centro.

En conferencia de prensa, no señaló la manera en que el empresario estaría involucrado; sin embargo, mencionó que ampliarán su denuncia por la construcción del edificio.

“Por la construcción de este edificio hubo tráfico de influencias, corrupción y contubernio de autoridades estatales y municipales, jueces y empresas creadas en el gobierno anterior, vamos a reiterar nuestra solicitud para que se integre a la carpeta que nosotros abrimos por denuncia ante la FGR porque el presidente lo mencionó hoy, no solamente aparecen estos apellidos ligados a jueces, sino también estas empresas que surgieron en el bienio que me antecedió”, argumentó.

Destacó que en las investigaciones se ubica a una empresa que tiene transacciones con “un personaje de apellidos Castagné Couturier entonces también vamos a pedir que se investigue y aquí sale el peine, ahora entiendo por qué el odio de este personaje y su involucramiento a quererse meter en las elecciones. Yo no (me meto), yo voy a respetar, ya dije que no pero sí salta a la vista”.

¿Cuál fue la respuesta del empresario Arturo Castagné sobre la torre Centro en Veracruz?

Más tarde, el empresario Arturo Castagné Couturier respondió a través de su cuenta de X. “Gobernador @CuitlahuacGJ en nada me había metido contigo pero te acabas de subirte a la pista de baile, me quieres meter en conflicto con los inversionistas de la “Torre Centro” NO ME PROVOCAS TEMOR, me causas risa”.

Aseguró que se trata de una mentira más y destacó que por él puede mandar a demoler la Torre completa, “de la misma manera que demoliste a nuestro hermoso Estado de Veracruz con tu desgobierno corrupto e inepto”.

“Estaré atento a tu denuncia para presentarme de inmediato ante la @FGR y dejarte en ridículo como el inepto, mentiroso y cínico que eres, quedo atento”.

¿Cuándo pidieron que fuera detenido al construcción de la torre Centro en Veracruz?

Fue en junio de 2021 que el presidente de la República, en una de sus visitas a Veracruz, observó la construcción y desde ese entonces pidió que fuera detenida.

Ante ello, la empresa a cargo ha interpuesto siete amparos para continuar con su construcción, de los cuales, según el gobernador, ha ganado cinco. Aunque se ha detenido la obra en dos ocasiones por la falta de permisos de la Secretaría de Protección Civil, la edificación no ha sido parada en su totalidad.

Además, hubo intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la construcción y las agrupaciones Manos Mesoamericanas Unidas Asociación Civil y Civilistas Veracruzanos exigieron la detención de la obra.