“Hacemos lo que nadie quiere”: trabajador de Limpia Pública señala los retos de su labor diaria

Veracruz, Ver.- Aún con los riesgos que implica el trabajo donde puede contraer alguna infección o lesionarse, Jorge Romero Domínguez hace el trabajo de limpieza y recolección de basura en la zona de Los Portales de Veracruz, un lugar turístico y atractivo para los paseantes pero con mucha basura tirada.

¿Cuál es la rutina de trabajo de Jorge Romero en Los Portales de Veracruz?

De las 12 del mediodía hasta las 20:00 horas, se ocupa de recoger la basura, barrer toda el área y lavar con agua y jabón, asegura que lo hace “de buena gana” pues es el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos seis años, pero reconoce que la gente tira sus desechos por todos lados.

Doble Vía Inventor mexicano: José Antonio Alzate y Ramírez, la mente detrás del flotador de baño

Considera que el trabajo de recoger basura, nadie quiere hacerlo ya que en muchas ocasiones los desechos huelen muy feo y prefieren mejor tirarlos donde sea.

Incluso manifiesta que las mismas personas que buscan trabajo, evitan ingresar a la Limpia Pública porque implica ensuciarse las manos, lidiar con malos olores y exponerse a muchos riesgos.

“No cualquiera entra en la limpia pública, aquí hay que barrer, levantar basura, fregar pisos, la basura huele un poquito mal, depende de la zona, aquí en mi área que es Los Portales somos varios trabajando porque hay bastante basura, la gente no recoge su basura, aquí se genera mucha basura por eso hay grupos de barrido y lavado”, expresa.

¿Ya le diste "Me gusta" a nuestra página de Facebook? Ten la información en todo momento y en cualquier lugar con un clic



De las 12 del mediodía hasta las 20:00 horas, se ocupa de recoger la basura, barrer toda el área y lavar con agua y jabón | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

¿Qué riesgos tiene Jorge Romero en Los Portales de Veracruz?

En cuanto a los riesgos, comenta que debido a que la gente no separa la basura los trabajos se exponen a contraer infecciones, cortarse con vidrios rotos u otras.

“El manejo de la basura es peligroso, uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabes que hay en las bolsas, puede haber palos con clavos, vidrios, no hay separación de basura y debería haberlo para que uno sepa”, dice.

Comenta que debido a que la gente no separa la basura los trabajos se exponen a contraer infecciones, cortarse con vidrios rotos u otras | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

En su caso, maneja una máquina de lavado y refregado para limpiar todo el nuevo piso que se colocó en la zona de Los Portales, como parte del proyecto de embellecimiento del Centro Histórico.

Menciona que apenas hay dos máquinas de este tipo y aunque pudieran ahorrar más tiempo porque hacen el trabajo de dos personas, en ocasiones tiene que parar porque el motor se calienta y no puede exponerla.

Jorge Romero tiene 56 años y lleva cerca de seis años trabajando en el área de Limpia Pública donde manifiesta sentirse tranquilo, antes de ingresar en esta dependencia se mantenía como guardia de seguridad.

Manifiesta que las mismas personas que buscan trabajo, evitan ingresar a la Limpia Pública porque implica ensuciarse las manos y lidiar con malos olores | Foto ilustrativa: Raúl Solís / Diario de Xalapa

"Me gusta la chamba, ya me adapté, le digo, no es fácil porque no cualquiera le gusta andar levantando basura, no todos se adaptan”, externa.