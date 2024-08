Tras muerte de trabajador, compañeros denuncian malas condiciones en televisora

Luego del accidente que sucedió este martes, 27 de agosto, en el interior de las instalaciones de "Radio Televisión de Veracruz" (RTV), que provocó la muerte de un trabajador, quien cayó de lo alto de una escalera cuando cambiaba una lámpara, hizo que empleados expusieran la forma precaria de trabajar.

¿Qué se sabe del trabajador que murió tras caer en RTV en Xalapa?

El técnico que murió de nombre Abraham “N”, contaba con 57 años de edad y el accidente ocurrió este mediodía, provocando consternación entre sus compañeros, amigos y familiares.

¿Qué denuncian los trabajadores de RTV tras la muerte de su compañero?

No solo causó tristeza, también molestias en los propios empleados, quienes se están manifestando en redes sociales por la falta de mantenimiento de su equipo.

En entrevista con un trabajador de varios años de trabajo en la televisora, quien pidió el anonimato, dijo que no hay seguridad con los equipos con los que trabajan.

“Los equipos con los que desarrollamos nuestras actividades están en mal estado; tengo conocimiento que la escalera de la que se cayó mi compañero, ya estaba dada de baja, pero la reactivó un compañero que era coordinador de ellos, y se supone que esa era la escalera”, indicó.

Puntualizó que esa escalera no debía estar en función, pues ya estaba dada de baja, “dicen que la repararon ellos, pero no puede ser, porque no son técnicos en eso”, puntualizó.

También señaló, que los vehículos en los que se trasladan a los eventos, también se encuentran en malas condiciones y que se exponen al peligro.

“Los vehículos que traemos andan bien amolados, las llantas están muy gastadas, el motor está muy mal, pues no les dan mantenimiento. Lamentablemente nos mandan a cubrir eventos en esos autos que fallan mucho”, expresó.

Además, refirió que las cámaras con las que trabajan fallan, pues ya tienen muchos años de uso y no se han actualizado.

“En la empresa hay muchas cosas que ya perdieron caducidad y que lamentablemente no han actualizado y te vuelvo a repetir, como las cámaras principalmente, también los vehículos que no reciben mantenimiento, a veces hemos salido y se han ponchado, hemos tenido mucha suerte de no accidentarnos”.

El trabajador también dijo que les han comentado a los jefes las carencias con las que trabajan, sin embargo, reconoció que ellos no pueden hacer nada, “porque los que mandan están hasta arriba”.

Asimismo, dijo que cuando tratan de tener comunicación con los jefes de respuesta reciben que, “debemos ponernos la camiseta, por encima del peligro. Lo que necesitamos también es que las personas adultas mayores tengan buen trato, en ese sentido y que no nos expongan tanto, pues por el mismo hecho de trabajar mucho en la dependencia, que haya un mejor trato”.

También, señaló que les pide a los altos mandos de la televisora que pongan atención en las herramientas de trabajo que son básicas.

“La televisora pertenece al Gobierno del Estado y deben tener un fideicomiso para poder invertir y que nosotros como empleados no suframos, pues las carencias que hay, como una vez más lo digo, nos exponen al peligro”, explicó.

También les dice a los altos ejecutivos de la televisora que los vehículos tengan mantenimiento en “todos los sentidos”, que es llantas, motor, luces, limpiaparabrisas, para así cuando tengan alguna salida no se expongan, pues dijo que en la ciudad podría ser que sí realicen la actividad con este tipo de vehículos.

Sin embargo, señaló que luego tienen que salir a otros municipios, como Teocelo, Veracruz, puerto, entre otros.

“Recuerdo que en una ocasión salimos a Teocelo y estaba cayendo un aguacero y no le servían los faros, no prendían bien, y regresar por la noche de allá, fue muy peligroso, recuerdo que las altas y bajas no le funcionaban bien al automóvil y llegó un momento que tuve que sacar la cabeza para orientar al chofer”.

En cuanto al fallecimiento de su compañero, explicó que el ambiente era de luto total, “todos viéndonos los unos a los otros, fue algo muy triste, por eso a través de las redes sociales muchos compañeros han expresado esto que te estoy comentando”.

Compañeros de Abraham recuerdan a su amigo

Dijo que conocía a Abraham, quien ocasionalmente le jugaba la broma y con el paso del tiempo le tomó mucho respeto y en los últimos años hicieron una buena amistad de saludo.

“Era un muchacho muy trabajador, todos lo conocían; la flota sabía que trabajaba mucho”, expresó.

Comentó, que han hecho peticiones para una mejora de herramientas, a través de sus jefes inmediatos, para que a su vez se lo comuniquen al director Víctor Hugo Cisneros Hernández.

“Se supone que los jefes deben tener la plática con él, pues con el director no platicamos casi, solamente cuando llega nos saludamos, sin embargo, no tiene acercamiento con nosotros es muy limitado. Yo le digo al director que definitivamente tenga las puertas abiertas para que platique con todas las personas como los chóferes que tienen problemas para conducir, además para que sepa de las carencias”.

El trabajador también explicó que ha solicitado platicar con el director y se lo ha externado sobre cuestiones laborales, pero sin resultado positivo.

Por último, dijo que el gobierno tiene limitado a la televisora y que por muchos años han mencionado que van a cerrarla, “casi cada cambio de sexenio, dicen que la van a cerrar, pero aquí seguimos; y desafortunadamente en esta administración ha sido muy precaria la situación”, concluyó.