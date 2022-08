Trabajadora de Limpia Pública se manifiesta en Palacio Municipal; denuncia falta de atención médica tras accidente

La trabajadora de la Dirección de Limpia Pública, Acela Alvarado Vargas, se manifestó en los bajos del Palacio Municipal para pedir la intervención de la autoridad municipal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al señalar que tras el accidente que sufrió mientras trabajaba, no ha sido atendida debidamente.

La quejosa pidió una audiencia con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para que se atienda su demanda pues señaló que ha acudido a la clínica 11 del IMSS y no le han dado la atención que requiere.

Refirió que únicamente le han recetado diclofenaco y paracetamol, pero no ha visto resultados sobre su problema en la cabeza a raíz del golpe sufrido el 21 de julio.

¿Cómo ocurrió el accidente de la trabajadora de la Dirección de Limpia Pública de Xalapa?

Explicó que fue en las inmediaciones del Congreso del Estado cuando un autobús de la compañía ADO impactó la unidad en la que se movilizaban.

"Me mandaron con el neurólogo y me dijeron la estamos valorando, pero el médico que la debe atender es el neurocirujano, entonces me traen del tingo al tango de aquí para allá, y de allá para acá y lo único que quiero es que me atiendan en especialidades médicas".

A su decir, desde ese momento se ha sentido muy mal por lo que reiteró que se trata de una urgencia y pidió el apoyo del alcalde.

¿Qué dijo Ricardo Ahued sobre el accidente de la trabajadora de la Dirección de Limpia Pública?

Tras su protesta, el presidente municipal Ricardo Ahued Bardahuil recibió a la trabajadora de la Dirección de Limpia Pública, Acela Alvarado.

Se dio a conocer que el Alcalde instruyó que de inmediato reciba la atención médica adecuada, se le realicen los estudios clínicos y otorguen los medicamentos necesarios.